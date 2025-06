AVAKA R1, la bici elettrica per pendolari è scontata 300 €

Se cercate una bicicletta elettrica da città particolarmente comoda e con uno stile sobrio, date un’occhiata a AVAKA R1, un modello progettato per rispondere alle esigenze di chi vive l’ambiente urbano e cerca una soluzione pratica, leggera e affidabile per il commuting e il tempo libero. Al momento è in sconto di 300 €.

Usa un motore brushless da 250 Watt perfettamente conforme alle normative europee e con un particolare sistema di ingranaggi che promette una spinta fluida e reattiva, con una buona efficienza nella conversione dell’energia e una velocità massima di 25 km/h, consentendo quindi di circolare legalmente su tutte le strade cittadine.

Il telaio presenta poi una struttura triangolare che, oltre a offrire maggiore stabilità e resistenza, permette di contenere il peso complessivo, risultando quindi più leggera rispetto ad altri telai di forma diversa, il che di conseguenza porta a una guida più agile e scorrevole.

Ad alimentare il motore c’è una batteria ricaricabile completamente in circa 4 ore integrata nel telaio, una soluzione che rende la linea più pulita e al contempo fa sì che resti protetta da polvere e acqua. La capacità è vicina agli 8 Ah, sufficienti per promettere un’autonomia fino a 45 km in modalità assistita.

La combinazione di cambio Shimano a 7 velocità e cerchi da 27,5 pollici con battistrada da 3,2 cm permette di guidare sicuri su vari tipi di asfalto, affrontare pendenze leggere e tratti in piano con facilità, adattandosi a diversi stili di guida e condizioni del traffico.

Il controllo del mezzo è affidato a un display LCD che fornisce dati in tempo reale su velocità, batteria, chilometraggio e altre informazioni utili per monitorare l’andamento del viaggio. È anche possibile sbloccare la velocità massima fino a 35 km/h, per chi desidera una spinta extra nelle aree dove ciò è consentito.

Infine, non manca la componente legata alla sicurezza. I freni a disco meccanici anteriori e posteriori assicurano una frenata stabile ed efficace anche in condizioni critiche, e c’è anche un sistema di taglio automatico della potenza durante la frenata che migliora ulteriormente il controllo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 599.99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

