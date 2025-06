Con Logitech Flip Folio usi iPad come ti pare grazie alla tastiera rimovibile

Per gli utenti in continuo movimento tra le stanze di casa o per il pianeta, Logitech Flip Folio permette di creare la postazione perfetta per usare iPad ovunque, adattandosi alla situazione e alle esigenze del momento. Quando è chiusa protegge completamente iPad fronte e retro, pronto per spostamenti a mano o per viaggiare all’interno di zaini e borse.

Invece quando è aperta è in grado di sostenere iPad con due angoli di inclinazione differenti, uno basso per usare direttamente le app, la tastiera virtuale o leggere. Oppure ad angolo più inclinato, stile computer portatile, per guardare video e usare la tastiera inclusa nella cover, vera stella di questo accessorio.

Infatti nella stragrande maggioranza delle cover con tastiera in commercio quest’ultima è fissa. Ciò limita le superficie sulle quali si può usare iPad e riduce anche le possibilità di scelta e la comodità dell’utente.

Il tuo desktop è il mondo

Al contrario in Logitech Flip Folio la tastiera è un elemento a sé stante, che si può agganciare e sganciare magneticamente dalla cover per poter essere posizionata come e dove l’utente desidera.

Grazie alla separazione tra tastiera e cover, iPad può essere posizionato su una superficie più piccola e più in alto, mentre la tastiera può stare tranquillamente più in basso, così come sulla gambe dell’utente, alla portata delle dita e in una posizione più comoda per la digitazione.

Si può passare all’istante da una postazione di lavoro simil notebook per scrivere documenti, e poi riagganciare la tastiera alla cover e posizionare iPad in verticale per guardare un video. I tasti sono di dimensioni standard nonostante la tastiera di Logitech Flip Folio sia estremamente sottile, leggera e compatta.

Una tastiera Bluetooth universale sempre con te

Non solo: in alto abbiamo a disposizione i tasti multimediali per controllare luminosità, volume, riproduzione multimediale e altro ancora, come gli utenti Apple sono abituati da anni.

Premendo uno dei tre tasti funzione dedicati è possibile passare al volo il controllo della tastiera tra iPad, iPhone e un terzo dispositivo. Pur offrendo layout su misura per l’universo Apple, tasti Option e Command inclusi, si tratta sempre di una tastiera Bluetooth che può essere abbinata a Mac, PC Windows, ma anche televisori, console e qualsiasi altro dispositivo che supporti tastiere BT.

La connessione BT con passaggio rapido tra più dispositivi si apprezza in particolare quando si usano in contemporanea iPad e iPhone (o smartphone Android), entrambi appoggiati e sostenuti dalla cover in verticale. Il costruttore dichiara due anni di autonomia con un utilizzo quotidiano di due ore.

Peso e sostenibilità

L’unico dettaglio a cui prestare attenzione è il peso complessivo di questa cover con tastiera sganciabile sommato a quello di iPad: per alcuni potrebbe risultare sostenuto, ma per altri un piccolo prezzo da pagare per poter disporre di una flessibilità di utilizzo senza pari.

Logitech è molto attenta alla sostenibilità: Flip Folio in versione Graphite è realizzata con almeno il 37% di plastica riciclata post-consumo. L’alluminio impiegato è prodotto con processi a basse emissioni di carbonio, infine le confezioni in carta provengono da fonti responsabili certificate.

Logitech Flip Folio, compatibilità, disponibilità e prezzi

Questa cover con tastiera rimovibile è proposta in due grandezze, per iPad da 11” e 13 pollici, e due colorazioni: nero e grafite. È già disponibile sul sito del costruttore e in preordine anche da questa pagina di Amazon con consegne a partire dal primo luglio.

La versione da 11 pollici costa 179 euro ed è compatibile con iPad Air quinta generazione, iPad Air M2 e M3, iPad Pro M4. Mentre il modello da 13” costa 199 euro ed è per iPad Air M2 e M3 e iPad Pro M4.

