AirPods Pro 3 sulla rampa di lancio, il segnale dalla WWDC

La WWDC 2025, oltre ai nuovi sistemi operativi, tra cui iOS 26 e il nuovo linguaggio visivo chiamato Liquid Glass, ha portato anche un indizio su un prodotto di cui si parla da tempo: AirPods Pro 3.

Il riferimento agli auricolari di nuova generazione si trova nella prima beta per sviluppatori di iOS 26. Qui, infilato tra stringhe di codice, appare chiaramente il termine “AirPods Pro 3“.

Non è la prima volta che nel sistema operativo si trova un riferimento a una futura versione degli iconici auricolari. Già in una recente e non specificata versione di un software Apple uno sviluppatore aveva notato un cambiamento sottile ma eloquente: dove prima si parlava di AirPods Pro di seconda generazione, ora si leggeva “AirPods Pro 2 o versioni successive”. Un riferimento suggestivo ma ancora vago, che ora diventa esplicito e inequivocabile.

La presenza del termine AirPods Pro 3 nel codice (scoperto da Steve Moser, collaboratore di MacRumors) suggerisce che Apple è ormai nelle fasi finali di sviluppo e che la presentazione degli AirPods Pro 3 sia imminente. A questo punto, è probabile che, come si pensava, vengano annunciati a settembre, in occasione del lancio di iPhone 17 e dell’uscita ufficiale di iOS 26.

AirPods Pro 3 must be coming soon if it is in iOS 26 Beta 1. Unfortnately I couldn’t find any other references or hints as to what new features they might have. https://t.co/aoNSJjhgvJ

— Steve Moser (@SteveMoser) June 10, 2025