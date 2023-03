Con Vinyl NRS Box S3 resuscitate anche i vinili dati per spacciati

Se è vero che il leggero rumore e i clic sono i tratti distintivi dei dischi in vinile, a livelli eccessivi diventano fastidiosi, ma adesso c’è la soluzione: si chiama Vinyl NRS Box S3 ed è un piccolo accessorio che, grazie al suo algoritmo, promette di attenuare i disturbi del vinile senza però alterare la struttura timbrica del messaggio sonoro.

Questo piccolo scatolotto si collega tra l’uscita del giradischi e l’amplificatore: è immediatamente attivo appena lo si accende, mentre quando è spento gli ingressi sono invece collegati galvanicamente alle uscite e non c’è alcun processamento. La componente più importante è la manopola, che funziona su due livelli: vediamoli insieme.

De-Crackling

Il primo è il De-Crackling, che capta i crepitii e vi applica una curva di correzione che li attenua da 0 a -8 dB (se non si desidera utilizzare la funzione basta ruotare il potenziometro completamente a sinistra e l’algoritmo viene bypassato).

Questo strumento è stato concepito per intervenire sul suono il meno possibile: gli algoritmi di intensità del De-Crackling sono infatti due, quello di base che elabora il segnale in modo molto leggero e quello avanzato che è invece consigliato per i vinili particolarmente rovinati.

Si passa dall’uno all’altro premendo il pulsante Intensity a destra della manopola centrale: un LED indica poi la quantità di clic e scoppiettii rilevati, aiutando a scegliere la modalità più adatta.

VNRS

Se si è soddisfatti dell’impostazione ma si sente ancora molto rumore, è possibile attivare il Vinyl Noise Reduction System agendo sul relativo pulsante. Questo strumento ha un funzionamento complesso: qui infatti il segnale viene prima separato in due bande di frequenza e poi viene inserito in due espansori che aumentano il rapporto segnale/rumore, permettendo una attenuazione delle modulazioni di rumore anche in questo caso fino a -8 dB.

Disponibilità e prezzo

Il Vinyl NRS Box S3 di Pro-Ject è distribuito in Italia da Audiogamma. È già in vendita a 349 € ed è disponibile in due varianti di colore, nero oppure argento.