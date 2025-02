Con WIIO hai Homepod mini in regalo e 18 controlli Homekit personalizzabili

Pubblicità

Per tutto il mese di Febbraio è possibile approfittare della super promozione di lancio di WIOO, il sistema di gestione della casa con interruttori touch e LED programmabili made in Italy.

L’offerta è valida fino a domenica 2 marzo 2025, per partire alla grande e trasformare immediatamente la tua casa in una SMART home.

Potrai avviare con i tasti di WiOO tutte le scene e automazioni create all’interno dell’app Casa e godere di un controllo completo ed affidabile, anche da remoto grazie all’integrazione con Apple HomePod mini.

Pensa a combinare tutte le periferiche Homekit e Matter disponibli sul mercato non solo con i comandi vocali che magari ti resta difficile ricordare ma anche con tasti e combinazioni facili di ricordare per gestire qualsiasi scena e automatismo: accendere e spegnere gruppi di luci, far partire riscaldamenti, aprire il cancelletto e la serratura di casa anche senza far ascoltare le tue chiamate a Siri.

Grazie al supporto per la creazione di Mood (personalizzazione di animazioni e luci per pulsanti e corona di led) e la loro attivazione tramite Scene, puoi decidere l’atmosfera della tua casa con semplicità e precisione. Con un solo tocco, puoi creare l’ambiente perfetto per ogni momento, sia che tu stia rilassandoti sul divano o intrattenendo gli ospiti.

Oltre a fare da ponte tra i tuoi WIOO, i tuoi sensori, termostati, lampade e tapparelle Homekit Homepod mini ti permetterà di ascoltare musica, agire da interfono e da vivavoce con il tuo iPhone.

WiOO è certificato Apple Home ed è compatibile con i dispositivi dell’ecosistema, e tramite HomePod Mini anche con la vasta offerta di accessori Matter.

Se hai già un Homepod mini, un HomePod 2 o una Apple TV puoi aggiungere il nuovo Homepod mini per aggiungere un altro comando vocale, espandere la tua rete domootica o usarlo per comunicare con un altro speaker apple o semplicemente portare musica e podcast in una stanza in più della casa.

Il bundle è costitiuito da

– 1 WiOO Master Switch – Apple Home

– 1 WiOO Switch

– 1 Apple HomePod mini

il tutto a 399 € Iva e spedizione compresa con un risparmio di 109 € sull’acquisto di Homepod mini. Partite da questa pagina del sito di WIOO per scoprire anche gli altri bundle disponibili.