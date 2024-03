Sconto di quasi il 40% su iPad 10 su eBay, a 368,99€ è al miglior prezzo di sempre

La promozione di eBay con codice MARZO24 è disponibile anche per gli iPad di decima generazione che potete comprare da un importante venditore a solo 368,99 euro invece che 589 € per uno sconto di quasi il 40%.

L’iPad da 10,9 è la versione ridisegnata e completamente rinnovata esteticamente e tecnicamente, rispetto ad iPad di nona generazione. In particolare presenta profili squadrati, molto simili a quelli di iPad Air, ha un display a tutto schermo da 500 nits, un lettore di impronte nel tasto di avvio e una porta USB-C.

La CPU A14 fornisce prestazioni del 20% superiori nel calcolo e del 10% nella grafica rispetto ad A13 che è il processore dell’ultimo iPad. Rispetto ad iPad di settima generazione, ci fa sapere Apple, il miglioramento è di tre volte.

Migliorano anche le capacità di machine learning grazie al doppio dei core di A14 rispetto ad A13. Il processore, dice Apple “permette di avere velocità fino a cinque volte superiori rispetto al miglior tablet Android”.

Novità anche per la fotocamera posteriore. Ora è da 12megapixel con supporto video 4K e funzioni slow motion a 240 fps supportata da due microfoni con soppressione del rumore di fondo. Oltre ha questo presenta una videocamera da 12 megapixel collocata sul lato più lungo (ottima per le call)

Se vi servono potete comprare anche nuovi accessori tra cui la nuova tastiera Magic Keyboard Folio, con trackpad e gesture multitouch. È dotata di 14 tasti funzione per controllare tra gli altri anche il volume e la luminosità. Si attacca magneticamente ad iPad senza necessità di abbinamento o di alimentazione e funziona anche come supporto e copertura dello schermo.

Come abbiamo accennato in apertura di questo articolo, la versione da 64GB Wifi in sconto oggi a 368 € ha il miglior prezzo di sempre. Se non vi interessano i vantaggi di Amazon (dove è pure in sconto ma costa 30 euro in più) quello che vi offre eBay è il miglior affare di sempre su questo modello.

I 368,99 euro con cui lo comprate dall’eccellente e molto affidabile PcDistribution (un venditore con quasi 130mila giudizi positivi al 99,7%) rappresenta uno sconto del 37%, un risparmio di 220 euro e un’occasione da non perdere. Per avere il prezzo scontato scegliete i seguenti iPad

e poi applicate nel carrello il codice MARZO24