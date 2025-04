Tre contenitori impilabili per il pranzo a soli 10 €

Non rinunciate a un pasto caldo, anche quando siete costretti a portarvelo da casa. Come? comprando il kit di contenitori attualmente in promozione.

Questo set è perfetto per chi vuole prepararsi in casa un salutare pranzo da portare poi in ufficio senza dover per forza mangiare tutti i giorni alla mensa, al ristorante o, peggio ancora, optando per del cibo industriale bello e pronto, sicuramente comodo ma tutt’altro che gentile con il vostro stomaco.

È ottimo anche se state per partire per un viaggio e avete in previsione di fare il primo pranzo al sacco, perché è in grado di mantenere i cibi caldi per più ore senza problemi.

Il kit in questione si compone di tre contenitori, uno con capienza pari a 600 grammi e due con capienza di 400 grammi, che potete tranquillamente impilare e inserire nella borsa cilindrica con maniglia e chiusura zip molto utile per portarselo dietro con facilità.

L’interno di ciascun contenitore è realizzato in acciaio inossidabile 304 progettato per uso alimentare; i materiali isolanti sono in PU, mentre la plastica esterna è in PP.

Secondo la scheda tecnica possono mantenere la temperatura interna fino a 70°C per le prime dure ore, mentre dopo quattro ore (immaginando ad esempio di avervi messo dentro una zuppa bollente) sarà scesa a 42°C.

Ciascun coperchio è per altro dotato di una valvola di scarico dell’aria per permettere appunto di eliminarla prima di consumare il pasto in modo da riuscire ad aprire il coperchio senza sforzo o particolari difficoltà.

E grazie al design impilabile, potete portarvi dietro fino a tre pasti diversi, mantenendoli perfettamente separati tra loro, ciascuno alla sua temperatura.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 10 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

