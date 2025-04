Google Messaggi mette il freno alle foto osé

Annunciati a ottobre con disponibilità da febbraio, arrivano leggermente in ritardo gli Avvisi sui contenuti sensibili per chi invia e riceve foto di nudo tramite Google Messaggi sui dispositivi Android.

Il funzionamento, segnalato da 9to5Google, è molto simile alla soluzione che Apple ha implementato a iniziare dal 2023 con iOS 17 su iPhone. La funzione è disattivata di serie per gli utenti adulti di Android, invece è attiva di serie per gli utenti Android minori di 18 anni.

Per i minori ci sono due casi distinti. Gli Avvisi sui Contenuti Sensibili sono attivati di serie e non possono essere disattivati dall’utente per i più piccoli, con età fino a 12 anni. In questo caso solo i genitori possono disattivarla tramite le funzioni di parental Control dell’app Family Link.

Invece per i minori non supervisionati, con età compresa tra 13 e 17 anni, gli avvisi sono attivi di serie ma possono essere disattivati anche dall’utente tramite l’account Google.

Gli avvisi sulle foto con contenuti sensibili sono gestiti direttamente sul dispositivo dell’utente, senza alcun trasferimento di dati nel cloud. Tramite i servizi di sistema Android SafetyCore viene effettuata una classificazione di base delle immagini in uscita e in entrata da Google Messaggi.

Non funziona sui video e nemmeno con altre app, a meno che il software richieda espressamente che il contenuto venga classificato tramite integrazione con SafetyCore. Quando la funzione è attiva viene visualizzato un avviso sui Contenuti Sensibili per chi cerca di inviare foto di nudo. Il messaggio informa sui potenziali pericoli sulle foto di nudo e richiede conferma per l’invio

Sul terminale ricevente le immagini di nudo vengono sfocate, inoltre il sistema permette all’utente di visualizzare o meno la foto integrale o di non visualizzarla e bloccare il numero del mittente. Il rilascio per ora interessa gli utenti che usano Google Messaggi in versione beta, ma Big G ha dichiarato che presto sarà disponibile sulla maggior parte degli Android nel mondo.

