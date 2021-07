Cortona On The Move 2021 con Canon, il festival della fotografia è in Toscana fino al 3 ottobre

L’undicesima edizione del Festival internazionale della fotografia è appena partita: il Cortona On The Move 2021 è stato allestito nella suggestiva cornice toscana e sarà diffuso tra le vie, i palazzi storici del centro fino alle sale della Fortezza del Girifalco sul poggio che domina Cortona dal 15 luglio al 3 ottobre.

“We are Humans”, letteralmente “Noi siamo umani”, è il tema centrale dell’edizione di quest’anno, che contempla «l’uomo nella sua quotidianità, con le sue relazioni, gli affetti e la condivisione di esperienze, un omaggio all’ordinario e allo straordinario della nostra condizione umana» spiega Arianna Rinaldo, direttrice artistica del Festival. Per il quinto anno consecutivo la mostra, che celebra la fotografia e il racconto visivo per intrepretare le vicende di storia contemporanea, i cambiamenti a livello sociale e la realtà che ci circonda attraverso il linguaggio artistico della narrazione visiva, vede il supporto di Canon in qualità di Digital Imaging Partner.

Questo sostegno si declina in vari aspetti organizzativi e contenutistici, con un programma di appuntamenti. Ad esempio la mostra del fotografo e Canon Ambassador Paolo Pellegrin dal titolo “L’Altro” sarà stampata con tecnologia Canon su carta Canon Photo Paper Pro Luster a bobina 260 grammi: quello realizzato dal fotografo è un progetto agli effetti della pandemia sui rapporti tra le persone, rappresentato da immagini di persone fuori fuoco, volti che emergono dal buio, fronti corrugate e bocche nascoste dalle mascherine, tutto lavorato in bianco e nero, alternando ritratti a paesaggi urbani. Scattate in Italia, queste fotografie, di cui ne alleghiamo uno scatto di esempio qui di seguito, raccontano l’indebolimento dei rapporti umani, il timore verso il prossimo, le distanze che ci imponiamo o che ci vengono imposte.

Oltre alla mostra del celebre fotografo italiano, tutte le immagini del Festival saranno interamente stampate con soluzioni, tecnologia e materiali Canon in collaborazione con il laboratorio fiorentino Center Chrome. Le stampe delle fotografie vengono realizzate con imagePROGRAF PR0-4000, una soluzione grande formato studiata per la stampa fotografica professionale e Fine Art, tecnologia questa che consente di realizzare stampe dai colori brillanti e di elevata qualità.

Quest’anno la manifestazione riprende per altro in forma più tradizionale sia nei temi, sia nello svolgimento, dopo quella dello scorso anno segnata dall’emergenza sanitaria che Canon aveva comunque voluto sostenere fortemente per offrire un segnale concreto di vicinanza e fiducia dando luogo a iniziative live, oltre che digitali, aperte al pubblico, sempre nel rispetto delle disposizioni di sicurezza. Il programma delle iniziative proposte dal Festival può essere consultato sul sito ufficiale.