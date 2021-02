Tronsmart Element Mega, 60 Watt e Bluetooth controlli touch solo oggi a 67,99€

Tronsmart Element Mega è un solido speaker che ha una grande attenzione da parte dei clienti di Amazon e che oggi potete acquistare ad un prezzo molto interessante: 67,99 euro.

Stiamo parlando di un accessorio con una potenza di uscita nominale di 60W particolarmente apprezzato per i suoi bassi, il sistema a 2.1 canali (2 tweeter, 1 woofer più radiatore passivo e 2 amplificatori) e tre effetti equalizzatore commutabili: Deep Bass, Vocal a 3D.

Offre tecnologia Bluetooth 5.0 per una solida connessione fino a 50 metri in campo aperto e abbinamento NFC per i dispositivi abilitati. Inoltre, supporta le modalità di riproduzione Aux-in e audio da una memory card.

Può essere portato tranquillamente a bordo piscina o in giardino grazie alla resistenza all’acqua. ÈÌ cerificato IPX5 per essere protetto da polvere, spruzzi d’acqua. La batteria offre 12 ore di riproduzione grazie alla batteria da 10400 mAh che supporta fino a 10 ore di riproduzione con una singola carica. L’altoparlante richiede 4-5 ore per ricaricarsi

Questo altoparlante costerebbe 90 euro, ma oggi è in offerta a 67,99 euro grazie ad una promozione che termina alla mezzanotte (salvo esaurimento scorte)