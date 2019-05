Senti spesso parlare di WordPress? Vediamo di che cosa si tratta esattamente

Si sente spesso parlare di WordPress come il più popolare CMS per la creazione di blog e siti internet con contenuti testuali e multimediali, facilmente gestibili ed aggiornabili in maniera dinamica.

Innanzitutto, che cos’è un CMS?

Significa “Content Management System” ed è, in informatica, uno strumento software, installato su un server web, il cui compito è facilitare la gestione dei contenuti di siti web a chi non è un programmatore (si contrappone dunque alla scrittura dei siti web mediante l’uso di linguaggi di programmazione quali HTML5, css, php…). È un sistema che, in modo visuale (usando un cruscotto di gestione web intuitivo, chiamato in gergo backend), ti permette di gestire i contenuti del tuo sito, consentendo di creare pagine, sezioni, gallery e molto altro.

WordPress, nello specifico, è un CMS dotato di un’interfaccia grafica molto intuitiva e semplice da utilizzare, che consente di gestire le funzioni del proprio sito e di visualizzare comodamente in anteprima quello che sarà il suo aspetto finale.

Come funziona WordPress e che caratteristiche ha

WordPress è un sistema di gestione dei contenuti sofisticato e strutturato.

Ecco le sue principali caratteristiche:

Database MySQL

Con WordPress si creano dei siti “dinamici”: tutti i contenuti (articoli, testi delle pagine, ecc.) sono salvati all’interno di un database MySQL. Questo ha il grande vantaggio di permettere la modifica di più contenuti in una volta sola e la migrazione di tantissimi contenuti (o prodotti, nel caso di un sito Ecommerce) con (relativa) semplicità.

Temi di WordPress e aspetto grafico

WordPress non gestisce solo i contenuti e la loro struttura (pagine, sotto-pagine, articoli), ma ne gestisce anche l’aspetto visivo, grazie a temi che consentono di personalizzare lo schema colori, l’aspetto delle pagine e delle sezioni, lo stile di menu, bottoni e altri elementi…

I temi sono un insieme di file (immagini, layout, fogli di stile) che contribuiscono alla creazione di tutta la parte grafica di un sito. Ce ne sono moltissimi, sia gratuiti sia a pagamento, spesso studiati per rispondere a specifiche esigenze comunicative o di marketing (vendita online, blog, testata giornalistica, portfolio, ecc.).

Plugin di WordPress

I Plugin possono essere definiti come dei piccoli programmi (creati dalla community di sviluppatori, professionisti, appassionati) finalizzati alla risoluzione di compiti e funzionalità aggiuntive del sito web, più o meno complessi. Vi sono quelli che permettono di inserire, direttamente in un sito, il pulsante “Mi piace” di Facebook, lo stream di un account Instagram, un sistema di iscrizione ad una newsletter, o anche un modulo di prenotazione, utile per alberghi e ristoranti… Insomma: l’universo dei Plugin per WordPress è davvero vasto.

Sembra facile da usare… sarà vero?

WordPress è sì un CMS versatile e user friendly, adatto quindi a progetti semplici, ma è anche un valido alleato nella gestione di progetti web complessi. Occorre quindi conoscerne davvero i segreti, le potenzialità e il funzionamento, non ci si può improvvisare. È un programma molto semplice per chi ha già familiarità con i CMS, ma non è di immediata comprensione per chi parte da zero: ha infatti grandi potenzialità, che richiedono pratica e studio per poter essere espresse al meglio in un progetto web. Per questo, se vuoi cominciare a lavorare con questo CMS, ti consigliamo di iniziare a studiare la guida ufficiale e, naturalmente, di prendere in considerazione l’iscrizione ad un corso di formazione su WordPress in Espero. Eccoli nel dettaglio:

