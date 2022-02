Cos’è WordPress? Ovvero, come realizzare siti da soli

Ne hai sentito parlare molte volte e forse stai pensando di creare un sito con WordPress per il tuo brand, la tua azienda (o quella per cui lavori) o magari vuoi creare un blog per condividere la tua creatività con il mondo…ma che cos’è WordPress esattamente?

WordPress è un software open source (gratuito da usare) considerato lo standard fra i CSM (Content System Managment) a livello globale per la realizzazione di siti web, e-commerce, blog e siti-vetrina. Si stima che circa il 60% di tutti i siti web realizzati con un CSM siano realizzati con WordPress e che un terzo di tutti i siti al mondo sia stato costruito con WordPress.

WordPress esiste dal 2003 ed è sostenuto da una community molto attiva; dotato di moltissime plugin, ovvero, componenti aggiuntive che integrano funzioni come nel caso degli ecommerce, WordPress funziona direttamente sul tuo browser (come Safari o Chrome) attraverso un’interfaccia che somiglia ad un programma di text editing (come Microsoft Word per intenderci). Non servono competenze grafiche professionali (sebbene siano utili) per fare siti con WordPress, perché WordPress è dotato di TEMI (veste grafica) che è possibile personalizzare.

Come creare un sito in WordPress

Per prima cosa devi scegliere se utilizzare un servizio di hosting (ovvero il luogo dove il tuo sito alloggia) che ha già al suo interno WordPress preinstallato oppure no. Se sei alle prime armi nella creazione di siti web ti consigliamo di scegliere un servizio di hosting con WordPress preinstallato, diversamente, dovrai scaricare manualmente WordPress ed installarlo sul tuo web server personale.

A questo punto puoi iniziare a creare il tuo sito in autonomia direttamente dal tuo browser grazie ad un intuitivo EDITOR che ti permette di aggiungere testo, immagini ma anche di incorporare video provenienti da YouTube o Vimeo. L’Editor di WordPress è particolarmente intuitivo ed è il motivo per cui anche chi non ha competenze informatiche particolarmente avanzate riesce comunque a realizzare un sito web in autonomia.

Chiaramente il look del tuo sito web realizzato in WordPress è completamente personalizzabile in base ai tuoi gusti e alla destinazione d’uso del tuo sito grazie ai temi. Ci sono oltre 9000 temi fra cui scegliere per creare una veste grafica d’impatto che risponda alle tue esigenze. Alcuni temi sono a pagamento perché hanno delle caratteristiche particolari.

Essendo un CSM, WordPress ti permette di aggiornare, modificare e pubblicare dei contenuti con semplicità direttamente dal tuo browser senza il bisogno di acquistare software aggiuntivi o di rivolgerti a professionisti.

Se il tuo sito WordPress ha bisogno di funzionalità extra, come nel caso di un e-commerce, un’area membri, più versioni in lingue diverse, WordPress ti metterà a disposizione numerose plug-in.

Cosa sono le plug-in in WordPress

Hai deciso di realizzare un sito web da solo/a, hai deciso di usare la piattaforma più popolare al mondo, ovvero WordPress, ma mentre personalizzi il tema con l’editor ti accorgi che hai bisogno di funzionalità particolari, come, ad esempio, una galleria di prodotti per il tuo e-commerce, oppure un metodo per farti pagare quando vendi qualcosa. Tranquillo/a. Grazie alle plug-in WordPress può essere integrato di funzionalità utili per la tua attività (come i pulsanti di PayPal per farti pagare)! Sono oltre 9000 le plugin che WordPress ti mette a disposizione

alcune di queste richiedono degli abbonamenti a servizi esterni da WordPress e quindi sono a pagamento, altre sono completamente gratuite.Fare siti con WordPress grazie alle plugin è il metodo più comunemente utilizzato sia da chi è alle prime armi sia dai web developers e web designers già affermati. Per cercare e installare le plugin puoi usare la dashboard di WordPress e con un paio di click il tuo sito web si arricchirà delle funzioni che desideri.

È facile usare WordPress?

Fare siti web con WordPress è piuttosto facile e la curva di apprendimento non è ripida. L’interfaccia, con la sua dashboard accessibile via browser, è semplice e intuitiva, e la possibilità di scegliere temi personalizzabili rendono l’esperienza di creazione di siti web molto agevole. Sebbene fare siti web con WordPress sia relativamente semplice ti consigliamo di partire subito con il piede giusto grazie ad un corso ad hoc. Inoltre, se vuoi iniziare a creare siti web come web designer riteniamo sia fondamentale dotarsi di conoscenze e competenze nell’ambito dello UI/UX Design…ma non preoccuparti, esiste un corso anche per questo!

Se hai già sperimentato con dei CSM e vuoi invece personalizzare, tra le altre cose, il tema WordPress per avere dei risultati ancora più professionali dovrai invece dotarti di qualche competenza in più (familiarizzare con i javascript, i fogli di stile CSS…), ma anche in questo caso abbiamo un corso specifico per questa esigenza.

In generale possiamo dire che per la creazione di un sito web WordPress non è richiesta la conoscenza di codice HTML, sebbene quest’ultima possa tornare particolarmente utile per esaminare il contenuto della propria pagine e ottimizzarne la SEO (ovvero, il posizionamento nei motori di ricerca come google).

Se hai bisogno un consiglio sul percorso più adatto a te contattaci