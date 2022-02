Amazon Echo Buds con Alexa e cancellazione rumore a prezzo shock

Amazon presenta in Italia Echo Buds, (preordini da qui in offerta lancio a 79,99 euro invece di 119,99 euro) auricolari wireless con qualità audio premium per un suono nitido ed equilibrato, tecnologia di cancellazione attiva del rumore progettata su misura, funzionalità di ricarica wireless, microfoni avanzati per chiamate di qualità e controllo vocale con Alexa. I nuovi Echo Buds sono disponibili in Nero o Bianco ghiaccio al prezzo in offerta lancio a partire da 79,99 euro, anziché 119,99 euro. I clienti possono preordinare i nuovi Echo Buds da oggi su amazon.it/echobuds.

Amazon Echo Buds, oltre a essere piccoli e leggeri, sono certificati IPX4 e testati quindi per resistere a schizzi, sudore e pioggia leggera. Inoltre, sono progettati per risultare comodi anche quando indossati tutto il giorno. Il beccuccio corto migliora il comfort e le prese d’aria integrate riducono la pressione intrauricolare durante l’utilizzo, rendendo Echo Buds piacevoli nell’orecchio e quindi perfetti anche per lunghi periodi di utilizzo.

Con quattro differenti dimensioni di gommini per le orecchie e due dimensioni di inserti ad aletta, è possibile adattare la misura per una tenuta sicura e confortevole. Inoltre, durante la configurazione all’interno dell’App Alexa, nella sezione Personalizzazione, sarà possibile effettuare il Test Gommini, per verificare che l’inserto scelto sia quello più corretto, per un comfort superiore e un audio ancora migliore.

Audio dinamico e cancellazione attiva del rumore

Progettati con driver ad alte prestazioni in ogni auricolare, Echo Buds offrono un suono nitido e bilanciato con una gamma dinamica estesa, in modo da ottenere il massimo dalla musica riprodotta, indipendentemente dal genere. I driver premium sono ottimizzati per una fedele riproduzione di bassi e alti, in grado di ridurre la distorsione durante la riproduzione multimediale per ascoltare suoni nitidi e parole dal suono definito.

Con la tecnologia di cancellazione attiva del rumore di Amazon, i nuovi Echo Buds sono ideali per viaggiare o se si ha bisogno di pace e tranquillità a casa. La tecnologia utilizza i microfoni interni ed esterni per stimare in modo intelligente la pressione sonora nel timpano – che è direttamente correlata al modo in cui percepiamo i suoni – per isolarsi dal rumore indesiderato e rimanere immersi nell’ascolto.

Per attivare la cancellazione attiva del rumore è sufficiente tenere premuto l’auricolare. La modalità Ambiente permette di sentire ciò che accade intorno, e può essere attivata tenendo premuto uno degli auricolari, oppure dicendo “Alexa, attiva la modalità Ambiente”. Con la modalità Ambiente attiva, è possibile regolare facilmente, attraverso le impostazioni del dispositivo nell’App Alexa, la quantità di suono ambientale.

Accesso diretto all’intrattenimento

Con Echo Buds è possibile accedere facilmente a tutti i contenuti di Alexa, ovunque ci si trovi. Basta chiedere di ascoltare gli audiolibri preferiti su Audible, ricevere consigli su podcast, trovare gli artisti preferiti su Amazon Music, Apple Music, Spotify e altro ancora. Si può anche chiedere ad Alexa di riprodurre la musica per un certo periodo di tempo: quando si vuole fare una breve passeggiata godendosi il sole, basta dire ad esempio “Alexa, riproduci musica rilassante per 15 minuti”.

Organizzare la propria giornata

Con Echo Buds, Alexa aiuta ad essere più produttivi, sia dentro che fuori casa. Basta chiedere di aggiungere un promemoria per fare stretching per un paio di minuti ogni ora, controllare il calendario, aggiungere il detersivo per la biancheria alla lista della spesa o fare due chiacchiere con un amico semplicemente dicendo “Alexa, chiama Sara”.

I microfoni presenti in ogni auricolare sono ottimizzati per rilevare le frequenze più basse, quindi non solo Alexa è in grado di recepire la voce al meglio, ma la qualità delle chiamate è altrettanto elevata. E se non si trovano Echo Buds prima di una telefonata, si può dire “Alexa, trova i miei auricolari” a un altro dispositivo con integrazione Alexa per ascoltarne l’ultima posizione nota, oppure verificare le impostazioni del dispositivo tramite l’App Alexa: se Echo Buds sono nelle vicinanze, si avvierà un avviso sonoro.

Più tempo per lavorare o rilassarsi

Echo Buds offrono fino a cinque ore di riproduzione musicale con una sola ricarica utilizzando la cancellazione attiva del rumore e con l’accesso ad Alexa attivo; con la custodia per la ricarica wireless arrivano fino a 15 ore di riproduzione musicale. Se si ha fretta, con una ricarica rapida di 15 minuti si ottengono fino a due ore di riproduzione musicale.

Per controllare lo stato della batteria mentre si indossano Echo Buds, basta chiedere “Alexa, qual è lo stato della mia batteria?”. Oppure, aprendo la custodia mentre Echo Buds si trovano all’interno, le luci LED davanti a ogni auricolare mostreranno lo stato della batteria. Echo Buds possono essere ricaricati tramite cavo USB-C o con una base di ricarica wireless certificata Qi, come il nuovo Made for Amazon Anker Powerwave Pad per Echo Buds: è venduto separatamente al prezzo di 17,99 euro anche questo in consegna dal 24 febbraio.

Echo Buds si connettono ad Alexa tramite l’App Alexa sul dispositivo mobile e utilizzano il piano dati del dispositivo per accedere a funzioni quali musica, chiamate e altro ancora. Sono progettati con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui la possibilità di disattivare i microfoni dall’App Alexa o attraverso gli auricolari. È inoltre possibile impostare i controlli touch sugli auricolari per utilizzare altri assistenti vocali come Siri o Google Assistant.

Amazon Echo Buds: prezzi e disponibilità

I nuovi Echo Buds sono disponibili in Nero e Bianco ghiaccio e presentano il badge Climate Pledge Friendly. Echo Buds sono disponibili in preordine da oggi da questa pagina e saranno spediti ai clienti a partire dal 24 febbraio. I dispositivi con opzione di ricarica tramite cavo USB-C sono disponibili a un prezzo promozionale di lancio di 79,99 €, mentre l’opzione con ricarica wireless ha un prezzo di lancio di 99,99 €.

Successivamente, terminato il periodo di offerta lancio, Amazon Echo Buds saranno disponibili al prezzo di 119.99 €, scegliendo l’opzione di ricarica tramite cavo USB-C, o 139.99 € con la ricarica wireless.