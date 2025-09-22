Sconto Falcon A1 Pro, incisione laser Pro con autofocus AI in meno di 3 secondi

Creality Falcon A1 Pro è la più performante di una serie di macchine ad incisione laser di cui abbiamo parlato più volte tra queste pagine. Torniamo sull’argomento per segnalarvi che è appena arrivata sul mercato ed è già disponibile all’acquisto con uno sconto del 10% per i nostri lettori.

Come dicevamo questo modello rappresenta un passo avanti significativo nel mondo dell’incisione laser da scrivania in quanto combina potenza, precisione e funzionalità avanzate pensate per chi cerca un livello professionale senza rinunciare alla semplicità d’uso.

Si tratta dell’evoluzione del Falcon A1 e si rivolge a un pubblico che va dagli hobbisti ai professionisti in quanto è capace di lavorare su oltre 350 materiali diversi inclusi metalli verniciati e ceramiche.

Per incisione e taglio usa un laser da ben 20 Watt con opzione IR da 2 Watt che amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo su superfici scure e su particolari tipi di plastica.

Oltre a questo, il sistema di autofocus AI con tolleranza di ±0.012″ permette di bloccare il fuoco in meno di tre secondi, anche su materiali curvi o irregolari, semplificando enormemente le operazioni e riducendo i tempi di preparazione.

L’interfaccia utente è stata completamente rivisitata per rendere tutto ancora più intuitivo: dallo schermo touchscreen da 4,3 pollici, che per certi versi ricorda l’esperienza d’uso di uno smartphone, si possono visualizzare anteprime, riaprire progetti precedenti o iniziarne di nuovi senza dover necessariamente collegare il dispositivo a un PC. In più c’è la possibilità di monitorare a distanza l’avanzamento dei lavori tramite l’app sul telefono.

Infine, la velocità di incisione raggiunge i 600 mm/s ed è supportata da un sistema di sicurezza articolato su otto livelli.

La promozione

Falcon A1 Pro costa 1.179 € ma al momento come dicevamo è presente un’offerta lancio che permette di comprarla per 959 €, andando così a risparmiare 220 € sul prezzo di listino.

In aggiunta a questo i nostri lettori possono inserire il codice FAPO in fase di acquisto per risparmiare un ulteriore 10%, andando così a pagarla 863,10 € (quindi risparmiando complessivamente 316 €).