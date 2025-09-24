Ultime ore Bluetti Quinto Anniversario, sconti fino al 43% su power station, kit solari e batterie

Finisce a mezzanotte del 25 Settembre la speciale settimana/anniversario di Bluetti con tanti sconti su bundle e prodotti singoli.

La Bluetti Week rappresenta un appuntamento straordinario per chi cerca soluzioni energetiche innovative e sostenibili. Non si tratta di una semplice promozione, ma di un evento che cade in un momento particolarmente significativo: a pochi giorni dalle presentazioni ufficiali dei nuovi prodotti Bluetti, l’azienda decide di celebrare l’innovazione offrendo sconti fino al 43% su power station, kit solari e batterie di espansione.

È l’occasione perfetta per scoprire o aggiornare il proprio ecosistema energetico portatile o fisso con dispositivi sicuri, potenti e pronti al futuro. Dal campeggio all’uso domestico, dal backup durante i blackout al supporto per professionisti e creativi in mobilità.

Con questa iniziativa Bluetti sottolinea ancora una volta il proprio impegno a rendere accessibile la tecnologia energetica più avanzata, trasformando la settimana in un’opportunità unica da cogliere al volo.

Tecnologia LiFePO₄ : molte delle power station in promozione usano batterie LiFePO₄, più stabili, durature e sicure rispetto alle tradizionali agli ioni di litio.

Elevata potenza in uscita : modelli come Elite 200 V2, Apex 300 e AC200L supportano carichi più impegnativi, ideali anche per piccoli elettrodomestici.

Espandibilità : con modelli come AC300 + B300 è possibile estendere l’autonomia collegando moduli batteria aggiuntivi.

Kit integrati solari / bundle : alcune offerte combinano power station + pannelli solari, permettendo di avviare subito un sistema off-grid.

Garanzia e supporto Bluetti Europe: acquistando tramite il sito italiano o i canali ufficiali, benefici dei servizi europei.

Ecco alcuni dei modelli in offerta:

BLUETTI Apex 300 (3.840 W, 2.764,8 Wh – LiFePO₄)

– Power station domestica ad alta potenza per backup e carichi impegnativi; UPS rapido, modularità e ampia compatibilità accessori. Ideale per officina, camper e blackout prolungati.

€ 1.899 ( € 2.389 di listino).

(3.840 W, 2.764,8 Wh – LiFePO₄) – Power station domestica ad alta potenza per backup e carichi impegnativi; UPS rapido, modularità e ampia compatibilità accessori. Ideale per officina, camper e blackout prolungati. ( di listino). BLUETTI AC200L (2.400 W, 2.048 Wh – LiFePO₄)

– Stabile ed espandibile fino a 8 kWh, supporto solare fino a 1.200 W, app BLUETTI, schermo chiaro. Gestisce piccoli elettrodomestici e uso outdoor con ricarica velocissima.

€ 1.099 ( € 1.699 di listino ).

Ma gli sconti sono anche per i pannelli solari e per altre combinazioni, in più per una spesa di oltre 2.000 € c’è lo Zaino/Powerstation Handsfree 1 in omaggio, per un spesa oltre i 3.000 € c’è lo Zaino/Powerstation Handsfree 2 in omaggio. Con alcune combinazioni c’è in regalo anche la felpa Bluettti.

Vi ricordiamo che alcuni dei modelli in offerta sono presenti anche nelle nostra sezione recensioni e in quella dedicata a Bluetti.

Per consultare tutte le offerte vai al sito di Bluetti.