Ultime ore Bluetti Quinto Anniversario, sconti fino al 43% su power station, kit solari e batterie

Finisce a mezzanotte del 25 Settembre la speciale settimana/anniversario di Bluetti con tanti sconti su bundle e prodotti singoli.
La Bluetti Week rappresenta un appuntamento straordinario per chi cerca soluzioni energetiche innovative e sostenibili. Non si tratta di una semplice promozione, ma di un evento che cade in un momento particolarmente significativo: a pochi giorni dalle presentazioni ufficiali dei nuovi prodotti Bluetti, l’azienda decide di celebrare l’innovazione offrendo sconti fino al 43% su power station, kit solari e batterie di espansione.
È l’occasione perfetta per scoprire o aggiornare il proprio ecosistema energetico portatile o fisso con dispositivi sicuri, potenti e pronti al futuro. Dal campeggio all’uso domestico, dal backup durante i blackout al supporto per professionisti e creativi in mobilità.
Con questa iniziativa Bluetti sottolinea ancora una volta il proprio impegno a rendere accessibile la tecnologia energetica più avanzata, trasformando la settimana in un’opportunità unica da cogliere al volo.
-
Tecnologia LiFePO₄: molte delle power station in promozione usano batterie LiFePO₄, più stabili, durature e sicure rispetto alle tradizionali agli ioni di litio.
-
Elevata potenza in uscita: modelli come Elite 200 V2, Apex 300 e AC200L supportano carichi più impegnativi, ideali anche per piccoli elettrodomestici.
-
Espandibilità: con modelli come AC300 + B300 è possibile estendere l’autonomia collegando moduli batteria aggiuntivi.
-
Kit integrati solari / bundle: alcune offerte combinano power station + pannelli solari, permettendo di avviare subito un sistema off-grid.
-
Garanzia e supporto Bluetti Europe: acquistando tramite il sito italiano o i canali ufficiali, benefici dei servizi europei.
Ecco alcuni dei modelli in offerta:
- BLUETTI Apex 300 (3.840 W, 2.764,8 Wh – LiFePO₄)
– Power station domestica ad alta potenza per backup e carichi impegnativi; UPS rapido, modularità e ampia compatibilità accessori. Ideale per officina, camper e blackout prolungati.
€ 1.899 (
€ 2.389di listino).
- BLUETTI AC200L (2.400 W, 2.048 Wh – LiFePO₄)
– Stabile ed espandibile fino a 8 kWh, supporto solare fino a 1.200 W, app BLUETTI, schermo chiaro. Gestisce piccoli elettrodomestici e uso outdoor con ricarica velocissima.
€ 1.099 (
€ 1.699 di listino).
- BLUETTI AC180 (1.800 W, 1.152 Wh – LiFePO₄)
– Compatta e potente per camper e lavoro in mobilità; ricarica veloce, modalità potenziamento, compatibile con pannelli pieghevoli per ricariche agili anche fuori rete.
€ 549 (
€849 di listino).
- BLUETTI Elite 200 V2 (2.600 W, 2.073,6 Wh)
– Serie aggiornata con batteria LFP “automotive” 6.000+ cicli, erogazione robusta per utensili e cucina leggera; ecosistema accessori e controllo via app.
€ 1.099 (
€ 1.499di listino).
- BLUETTI Elite 100 V2 (1.800 W, 1.024 Wh)
– Bilancia capacità e portabilità; perfetta per weekend off-grid, postazioni foto/video e piccole emergenze domestiche. Ricarica flessibile e gestione intelligente dei carichi.
€ 579 (
€ 799 di listino).
- BLUETTI Elite 30 V2 (600 W, 288 Wh)
– Entry-level ultraleggera: UPS ≤10 ms, PD fino a 140 W, batteria LiFePO₄. Ottima come backup portatile per notebook, fotocamere e piccoli elettrodomestici.
€ 209 (
€ 269 di listino).
- BLUETTI EB3A (600 W, 268 Wh)
– Ultracompatta per smartphone, tablet, luci e piccoli device; ricarica rapidissima, uscita USB-C 100 W e app di controllo. Perfetta per scrivania e brevi blackout.
€ 199 (
€ 269 di listino).
- BLUETTI AC300 + B300K (sistema modulare)
– Backup domestico scalabile con inverter 3.000 W e moduli espandibili; ricarica rapida, gestione via app e ottimo ingresso solare per uso off-grid.
€ 1.799 (
€ 2.299 di listino).
- Apex 300 + Hub D1 (soluzione CA+DC per camper)
– Installazione integrata per esigenze CA/DC nel veicolo: uscite versatili, plug-and-play e gestione efficiente dei carichi durante i viaggi in camper.
€ 2.048 (
€ 2.698 di listino) + Zaino/Powerstation Handsfree 1 in omaggio
- AC200L + 350W Kit Generatore Solare
– Pacchetto pronto: power station AC200L con pannello 350 W per ricarica off-grid veloce. Soluzione bilanciata per casa, camper e lavori itineranti.
€ 1.598 (
€ 2.198 di listino).
- BLUETTI B300K (batteria di espansione 2.764,8 Wh)
– Aggiunge autonomia ai sistemi compatibili; lunga durata, impilabile, pensata per backup domestico e avventure off-grid con integrazione nativa nell’ecosistema Bluetti.
€ 1.199 (
€ 1.499 di listino).
- BLUETTI Handsfree 2 (700 W, 512 Wh – zaino power)
– Modulo “grab-and-go” con zaino 60 L: ricarica fotocamere, droni e laptop in movimento; input solare/auto e praticità estrema per fiere, gite e reportage.
€ 599 (
€ 749 di listino).
Ma gli sconti sono anche per i pannelli solari e per altre combinazioni, in più per una spesa di oltre 2.000 € c’è lo Zaino/Powerstation Handsfree 1 in omaggio, per un spesa oltre i 3.000 € c’è lo Zaino/Powerstation Handsfree 2 in omaggio. Con alcune combinazioni c’è in regalo anche la felpa Bluettti.
Vi ricordiamo che alcuni dei modelli in offerta sono presenti anche nelle nostra sezione recensioni e in quella dedicata a Bluetti.
Per consultare tutte le offerte vai al sito di Bluetti.