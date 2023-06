Creality Falcon2, nuova versione da 40 Watt per tagliare anche l’acciaio

Per gli hobbisti oggi è un’ottima giornata perché è appena arrivata sul mercato la versione da 40 Watt della Creality Falcon2, la macchina per incisioni e tagli al laser. In passato vi abbiamo parlato della sua sorella minore, la Creality Falcon2 da 22 Watt, e con la nuova versione il più grande cambiamento sta appunto nella potenza del laser.a

Combinando 8 diodi laser da 5,5 Watt, l’utente ha infatti a disposizione uno strumento con laser da 40 Watt capace di incidere con maggiore precisione e tagliare ancora più a fondo svariati materiali, tra cui cartone, feltro, legno, bambù, pelle, tessuto, acrilico, acciaio inox e alluminio.

Con una struttura in lega di alluminio, occupa un volume di circa 67 x 57 x 20 centimetri, pesa intorno ai 7 chili e mezzo e presenta un sistema di stabilizzazione che promette risultati uniformi nonostante le vibrazioni. L’area di incisione e taglio è pari a 40 x 41,5 centimetri.

Stando alla scheda tecnica, la macchina consuma 240 Watt e può tagliare e incidere alla velocità massima di 25 metri al minuto, che è molto più di quanto riesce a fare la gran parte delle sue concorrenti in commercio.

Con questo nuovo modello è possibile regolare la dimensione del punto luminoso in modo da ottenere una maggiore precisione nelle lavorazioni e se si lavora l’acciaio inox è persino possibile realizzare incisioni colorate perché la macchina è in grado di riscaldare la superficie metallica tramite il raggio laser a diverse temperature, in modo da ricreare appunto colorazioni differenti.

C’è anche l’Air Assist manuale o via software che permette di regolare il flusso d’aria per proteggere la lente laser dal fumo e ottenere lavori più puliti (l’idea generale è di aumentare la pressione dell’aria per i tagli e mantenerla più bassa per le incisioni).

Ottima poi anche dal punto di vista della sicurezza perché c’è un pulsante per lo stop di emergenza, la chiave per bloccarne accensione e utilizzo, una cover protettiva per il laser e un sistema di spegnimento automatico qualora dovesse cadere dal piano di lavoro.

Chi la acquista la trova praticamente già montata: bastano 3 passaggi per renderla pronta e operativa. Si collega ai computer Windows e macOS tramite USB-C e si controlla coi software LaserGRBL e LightBurn. Supporta anche le schede SD per l’acquisizione delle immagini da lavorare, riconoscendo diversi formati tra cui JPEG, JPG, PNG, BMP, SVG e DXF.

Disponibilità e prezzo

La macchina per incisione e taglio al laser Creality Falcon2 si compra sul sito ufficiale e costa 1.699 €, con alcuni vantaggi per questa prima fase di lancio.

Dal 1 all’8 Giugno è infatti possibile depositare 100 $ per assicurarsi il pre-ordine e allo stesso tempo ottenere 500 $ di sconto per comprarla tra il 9 e il 16 Giugno.

Ai primi 50 clienti l’azienda regala una piattaforma di lavoro a nido d’ape che rende il taglio dei materiali ancora più pulito, mentre per chi paga tutto e subito (anziché optare per il pagamento rateale) – dicono – viene aggiunto un rullo rotante in omaggio.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.