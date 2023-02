Creality Falcon2, incisore e taglierina laser in sconto

Gli hobbisti che sono soliti vendere le proprie opere non dovrebbero farsi sfuggire l’offerta attualmente in corso sulla Creality Falcon2 perché questa macchina per incisione e taglio al laser permette di recuperare rapidamente l’investimento producendo delle vere e proprie opere d’arte.

La parte più interessante è che può realizzare perfino delle incisioni a colori: quando infatti l’acciaio inox viene riscaldato dal raggio laser, la superficie metallica reagisce fisicamente producendo un determinato colore, quindi è possibile incidere immagini pittoresche con una elevata precisione sia nel disegno che nella trama (risoluzione 254 dpi).

Si monta in tre passaggi in modo da averla subito operativa e l’incisione è accompagnata da un soffiatore che produce un flusso d’aria costante e lo regola in modo tale da rimuovere il fumo generato dall’operazione e al contempo protegge il laser. Il flusso d’aria può essere regolato automaticamente anche tramite LightBurn ottenendo così tagli più fluidi e sezioni trasversali maggiormente levigate.

Utilizza la recente tecnologia di compressone spot FAC che, per mezzo di quattro potenti diodi laser da 6 Watt a fascio combinato, portano la potenza del laser a 22 Watt. Esegue tagli e incisioni ad una velocità di 25.000 millimetri al minuto, che è praticamente fino al doppio più veloce rispetto a molte altre soluzioni concorrenti. Incide su diversi materiali e può perfino tagliare tavole di legno spesse massimo 15 millimetri.

Si può controllare tramite PC Windows e Mac coi software LaserGRBL o LightBurn, oppure si può caricare il file del progetto o dell’immagine in formato svg, png, jpg, jpeg, bmp o dxf direttamente tramite una microSD e utilizzarla quindi anche in modalità offline.

La struttura è interamente realizzata in lega di alluminio risultando particolarmente solida e stabile e presenta diversi sistemi di protezione, con tanto di pulsante di emergenza per interrompere istantaneamente l’incisione in caso di bisogno. C’è anche il sistema di controllo dello sporco sull’obiettivo che ne previene la rottura e avvisa l’utente quando è ora di pulirlo, e un sistema di monitoraggio del flusso d’aria che avvisa l’utente quando la sua dimensione è appropriata.

La promozione

Creality Falcon2 costa 1.199 € ma al momento c’è uno sconto di 200 € che consente di comprarla per 999 €; tuttavia se entro il 17 febbraio inserite il codice Falcon 2 risparmiate altri 50 €, pagandola di conseguenza 949 €.

Chi vuole può tentare la fortuna partecipando alla lotteria per vincere una Creality Falcon2 oppure un codice speciale per ulteriori sconti: basta seguire la diretta su Facebook da qui.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.