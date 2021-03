Universe è l’app per creare facilmente siti web su iPhone, iPad e Mac

Universe è indicata come la prima app che, sfruttando il drag&drop, consente di creare siti web da iPhone, iPad e Mac. L’app permette anche a chi non ha esperienza di creare siti web; il concetto è quello dei “blocchi” che è possibile assemblare tra loro con un tap o click.

La gestione del sito avviene attraverso la creazione di blocchi per caricare contenuti (testi, immagini, video, pulsanti, ecc.), gestire i pagamenti e altro ancora, posizionandoli su una griglia che offre controllo sul sito e sul suo aspetto (rimuovere elementi, aggiungerli, cambiare colori, temi utilizzati, ecc). Dopo aver capito il concetto di blocchi e griglia, è possibile creare più pagine linkate tra loro e pubblicarle direttamente dal telefono, modificare i menu e personalizzarli in vari modi.

Non solo siti semplici ma secondo gli sviluppatori è anche possibile gestire pagamenti con Apple Pay, vendere prodotti, gestire la disponibilità di quest’ultimi, tenere conto di varianti (es. taglie e colori).



L’app include strumenti di analytics per il sito, per la gestione del dominio, delle caselle di posta elettronica, la creazione di mailing list, persino delle etichette di spedizione dei prodotti. È anche possibile vendere beni digitali (PDF, PNG, MP3, GIF, ecc.) modificando in qualsiasi momento il prezzo (o offrendo per un periodo un bene digitale gratuitamente).

Sul sito degli sviluppatori è presente un elenco di siti realizzati con Universe, inclusi esempi di e-commerce, blog, siti di musica, foto, design, ecc. La versione per iPhone e iPad richiede iOS 13/iPadOS 13 o versioni successive; quella per Mac richiede macOS 11.0 o versioni successive. Le app in questione si scaricano gratis ma è il richiesto il pagamento di 9,99 euro per un sito e sono previsti acquisti per sbloccare altre funzionalità in-app.