Cyber Monday: borse Carpisa (anche per PC) in forte sconto

Già vi abbiamo dato conto di una lunga serie di promozioni e di interessanti sconti nel mondo degli zaini per PC e per lavoro, oggi in occasione del Cyber Monday arrivano anche interessanti affari per Carpisa, un importante marchio italiano che si è conquistato largo apprezzamento per stile, design, solidità costruttiva e ottimo rapporto di tutti questi pregi con il prezzo.

Le offerte, che arrivano nello store ufficiale che Carpisa gestisce direttamente dentro ad Amazon, sono tra le più disparate. Ci sono classiche borse per il pubblico femminile, accessori per l’uomo, valige ma anche e soprattutto, per quel che ci riguarda, una serie di zaini e borse studiate apposta per portare con sé il proprio computer.

Vi segnaliamo, tra gli altri questo zaino porta iPad unisex che costa solo 35 euro, oppure questa borsa da donna a 35 euro.È unisex anche questa borsa a tracolla (28 euro) mentre questa è una borsa da lavoro per donna

Poiché i colori, le forme e la taglie sono le più disparate vi consigliamo di fare un giro dentro alla vetrina riservata agli sconti Carpisa.