D-Link DCS-8515LH, un piccolo robot che sorveglia la casa

D-Link ha da poco presentato la nuova videocamera wireless HD DCS-8515LH Pan & Tilt, dotata di un campo visivo grandangolare a 120 gradi e di una funzione Pan & Tilt (raggio 340°/105°) dotata di auto-tracking che permette di seguire automaticamente i movimenti del soggetto rilevato con una visuale fino a 5 metri anche nella completa oscurità grazie alla visione notturna integrata.

Ciò che caratterizza questa videocamera è l’attenzione al design, diverso dalle solite videocamere, che rende la D-Link DCS-8515LH un prodotto piacevole anche come oggetto d’arredo: le linee infatti ricordano vagamente un simpatico robottino che protegge l’ambiente domestico.

Un’altra interessante funzione è la modalità Privacy, che permette di chiudere completamente l’obiettivo della videocamera per essere certi di godere di una privacy al cento per cento. Con l’app mydlink è invece possibile accedere in tempo reale alla visualizzazione della videocamera, pianificare registrazioni automatizzate e riprodurre le registrazioni cloud comodamente dal proprio smartphone.

L’ultima versione dell’app ha aumentato e migliorato le funzioni disponibili per rispondere alle richieste degli utenti come la gestione delle notifiche, visualizzate ora anche in modalità di blocco schermo e che includono un fotogramma catturato dalla videocamera D-Link. Se si riceve un alert, l’app mydlink consente alcune azioni rapide come l’accesso diretto alla visualizzazione live della telecamera o la possibilità di chiamare dei contatti di emergenza pre-configurati.

Infine, come le ultime videocamere D-Link, la nuova DCS-8515LH integra le funzioni di controllo vocale grazie alla compatibilità con Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT. Se interessati all’acquisto la potete preordinare già oggi su Amazon per circa 105 euro. Di seguito le specifiche tecniche nel dettaglio: