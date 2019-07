Sull’Apple Store online l’adattatore multiporta USB-C di Satechi

Sull’Apple Store online è ora in vendita l’adattatore multiporta USB-C Pro in alluminio di Satechi. Questo adattatore riunisce porte di espansione essenziali in un dispositivo compatto che è possibile sistemare sulla scrivania o portare in borsa e usare all’occorrenza.

L’uso è semplicissiamo: basta collegarlo a una porta USB-C del proprio MacBook, MacBook Air o MacBook Pro per aggiungere alla propria postazione un lettore di schede micro/SD, la tecnologia USB-C Power Delivery (PD), un’uscita HDMI 4K e una porta USB 3.0. L’accessorio è plug-and-play: non servono driver.

L’scita video HDMI è ad alta risoluzione fino a 4K 30Hz, la portaUSB 3.0 supporta velocità di trasferimento fino a 5 Gbps (640 Mbps), sono presenti due slot per schede micro e SD, fino a 104 Mbps. Le dimensioni sono: 1,1cm x 10,9cm x 3,4cm; il peso è di 64 grammi. Il cavo di collegamento (dal dispositivo alla porta USB-C del computer) è lungo 15cm. Il dispositivo è venduto 74,95 euro sull’Apple Store online.

Satechi è stata fondata nel 2005 e ha il quartier generale a San Diego. Produce dispositivi USB-C, hub/dock, stand per monitor, periferiche audio, accessori per la ricarica e altro ancora.

A questo indirizzo trovate la nostra recensione completa del Satechi USB-C multiport V2, adattatore perfetto per MacBook, Air, MacBook Pro e iPad Pro con porta USB-C.