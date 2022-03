Da BlitzWolf l’anello LED per da 800 lumen per vlog e selfie perfetti, a 7,29 euro

Un accessorio che si renderà particolarmente utile per tutti i blogger all’ascolto, ma anche per quanti volessero solo creare le proprie storie perfette sui social. Si tratta di un anello con luce LED da BlitzWolf, modello BW-SL0 Pro, che illumina il volto dell’utente e lo fa risaltare in qualsiasi condizione di luce. E’ in offerta a 7,29 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.

Ha dimensioni davvero contenute, pari a 90 x 90 x 20mm, e un peso di appena 60 grammi. Lo si può utilizzare su smartphone, tablet, PC, ma anche semplicemente mentre ci si trucca. Offre tonalità di colori differente, tra luce bianca calda e fredda, con temperature di colore che variano da 3500 a 6500k, in grado di fornire fino a una potenza di 800 lumen. Si ricarica tramite USB, e propone una batteria integrata da 600 mAh, che assicurano almeno 3 ore di utilizzo.

Varie le modalità di luce possibili, come quella SOS, che si attiva tramite un doppio click del pulsante. Tra i livelli di luminosità, che consentono di adattare i LED alla luce ambientale presente, così da ottenere selfie sempre perfetti, anche al chiuso. In totale, il piccolo anello propone 40 Led a lunga durata, in grado di fornire illuminazione supplementare o laterale per la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione.

a renderlo davvero unico sono anche le dimensioni, davvero contenute, in grado di stare anche in tasca e di tirar fuori nel momento del bisogno. Questo, insieme alla lunga durata della batteria, e alla facilità di ricarica, lo rendono uno strumento davvero prezioso per registrare anche in mobilità.

Costa davvero poco, e attualmente può essere acquistato in offerta ad appena 7,29 euro cliccando direttamente a questo indirizzo.