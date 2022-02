C&C assume B2B Sales Specialist in Lombardia e Piemonte

C&C, azienda italiana leader nella fornitura di tecnologia e servizi all’avanguardia che opera in 53 sedi tra Italia e Francia, è alla ricerca di figure per il ruolo di B2B Sales Specialist in Lombardia e Piemonte. E’ possibile inviare la propria candidatura via mail a [email protected].

Riepilogo

Il B2B Sales Specialist ha il compito di instaurare e coltivare relazioni proficue fra C&C e i clienti, adottando un approccio in grado di offrire soluzioni mirate a ogni esigenza. Ha un’ottima capacità di interpretare il mercato e il mondo delle vendite, conosce bene i settori in cui operano le imprese, così come le sfide e i trend delle comunità locali.

Si occupa dell’acquisizione, della gestione e dello sviluppo dei clienti nell’area di propria competenza o rispetto a dei cluster concordati con l’azienda.

Principali attività

La risorsa verrà inserita all’interno del team Business di C&C. Si occuperà di:

Coinvolgere i clienti, aumentare le vendite e promuovere l’offerta di prodotti e servizi per le aziende

Potenziare il canale B2B integrando la logica di servizio con una logica di business development, favorendo lo sviluppo dei processi commerciali

Requisiti

Esperienza pluriennale nella vendita di soluzioni tecnologiche e/o di fascia business o equivalente.

Conoscenza e passione per il mondo dell’Information Technology

Ottime capacità di acquisizione di nuovi prospect e gestione attiva del parco clienti assegnato

Ottime capacità di ascolto e negoziazione, attitudine al dialogo e al lavoro di squadra

Buone doti di problem solving

Cosa offriamo

Assunzione a tempo indeterminato con possibilità di benefit

Formazione continua

Ambiente lavorativo stimolante e informale

Organizzazione periodica di attività di team building ed eventi

Smart e remote working

Come candidarsi per la posizione di B2B Sales Specialist

I candidati possono inviare il proprio Curriculum Vitae in formato .pdf (formato europeo) con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/03, inserendo nell’oggetto il riferimento “B2B Sales Specialist” all’indirizzo e-mail [email protected]

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, in adempimento alla legge 903/77 e 125/91.