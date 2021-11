Da Enchen il tagliacapelli elettrico a 15,99€ con smartband in regalo

Spedito dall’Italia, quindi consegne rapide e assenza di oneri doganali, arriva da Enchen il tagliacapelli elettrico con un ottimo rapporto qualità prezzo. Al momento si acquista su eBay a meno di 16 euro. Clicca qui per comprarlo.

Dal design assolutamente minimalista, Enchen ha dimensioni tradizionali per il genere di appartenenza, e misura appena 16,4 x 4,3 centimetri, con un peso tutto sommato contenuto, di circa 140 grammi, che ne consente un utilizzo assolutamente semplice e confortevole, risultando maneggevole. Il rasoio consuma appena 5W ed utilizza lame in ceramica che, oltre ad essere 1.6 volte più dure dell’acciaio inox, non si surriscaldano neanche durante un utilizzo prolungato.

Si tratta di un rasoio elettrico, dotato di connettività USB-C, che risulta adatto sia per tagliare i capelli, ma anche semplicemente per la barba. Questo grazie alla possibilità di regolare l’altezza delle lame, tra 0,7 e 2,1 millimetri. Gli angoli delle lame sono smussati così da non graffiare la pelle e scivolare al meglio, per avere massima pulizia, con estrema semplicità.

Grazie alla connettività USB-C, la batteria si ricarica via USB, e promette fino a 3 mesi di autonomia in standby con una sola carica completa che richiede appena un’ora. Un accessorio, dunque, sempre disponibile all’uso.

Tra le caratteristiche principali, come già accennato, la facilità d’uso. Non solo è poco rumoroso, ma si controlla con un solo pulsante presente sul corpo centrale, e grazie al quale è possibile gestire le due diverse velocità, così da adattarsi al tipo di rasatura e, soprattutto, al tipo di capello. Incorpora un sistema che evita il bloccaggio delle lame quando la batteria è quasi scarica, facendo sì che peli e capelli non si incastrino durante la rasatura.

Disponibile nella colorazione bianca, si acquista su eBay a 15,99 euro, anche se si arriva a pagarlo 15,19 euro se si decide di acquistarne tre insieme. Non solo, per ogni acquisto una smartband in regalo. Clicca qui per comprare.