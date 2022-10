Da Juice iPhone 14 Plus è disponibile da 52,15€ con JuiceEvolution

Tutte le novità Apple sono disponibili nei negozi della catena Juice Apple Premium Reseller, oltre che nel negozio online Juice, dove è possibile acquistare iPhone 14 Plus e gli altri prodotti Apple anche in piccole rate mensili.

iPhone 14 Plus mette a disposizione la versatilità e la potenza di iPhone in un terminale con grande schermo da 6,7 pollici. È indicato per qualsiasi tipo di attività, del tempo libero o di lavoro, il tutto supportato da una lunghissima autonomia, che per un utilizzo moderato arriva senza problemi a due giorni.

Da Juice iPhone 14 Plus è subito disponibile a partire da 1.179 euro, ma scegliendo la formula JuiceEvolution si può ottenere pagando solamente una rata di 52,15€ per 20 mesi, con restituzione del dispositivo al termine del periodo. In alternativa è anche possibile pagare in 10 rate mensili di 117,90 euro, senza costi né interessi aggiuntivi.

La possibilità di scegliere il sistema di pagamento preferito, anche a rate, vale per tutte le novità e i principali prodotti marchiati Apple disponibili da Juice. Così per esempio iPhone 14 base parte da 1.029 euro, ma con JuiceEvolution si ottiene da 45,52 euro al mese, oppure in 10 rate senza interessi da 102,90€.

Ancora il nuovo AppleWatch Series 8 si compra a partire a 509 euro, ma con JuiceEvolution bastano 23,37€ al mese, oppure in 10 rate senza interessi da 50,90 euro. Apple Watch SE con JuiceEvolution parte da solamente 15,36€ al mese. Stesso discorso per AirPods Pro 2022 di ultima generazione: sono proposti al prezzo di listino di 299 euro, ma si possono comprare in 10 rate da 29,90€ e sullo Store Juice online anche in tre rate con PayPal da 99,67 euro.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.