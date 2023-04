Da Juice tutti gli iPhone 14 in sconto, MacBook Air M1 a 999€

Juice abbatte di ben 230 euro il prezzo di MacBook Air M1 proposto a solamente 999 euro, anche a rate senza interessi, invece del prezzo di listino Apple di 1.229 euro, ma non solo: in tutti i negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, oltre che nel negozio online Juice, tutti i modelli di ultima generazione iPhone 14 sono proposti con sconti fino a 110 euro:

Grazie a questa promozione l’iPhone dei desideri si può avere risparmiando rispetto al prezzo di listino: lo sconto è di 110 euro per il modello iPhone 14 Pro, proposto a 1.229 euro invece di 1.339 e anche per iPhone 14 Pro Max che da 1.489 euro scende così a 1.379 euro.

Invece per i modelli iPhone 14 e iPhone 14 Plus lo sconto è di 80 euro, così si pagano rispettivamente 949 euro invece di 1.029€ e iPhone 14 Plus a 1.099 euro invece del listino di 1.179 euro.

Naturalmente tutte le promozioni e gli sconti fin qui descritti, anche quelli per gli iPhone 14, rimangono validi anche se il cliente sceglie di pagare a rate per suddividere il costo totale e spalmarlo su 20 mesi, senza alcun costo aggiuntivo per pratiche né interessi. Sia per MacBook Air che per tutti gli iPhone 14 in sconto l’importo della rata si ottiene suddividendo il costo del dispositivo per 20 mensilità.

Ricordiamo che da Juice è possibile dare in permuta il vecchio Mac per ottenere uno sconto sull’acquisto del nuovo, il tutto pagando in piccole rate con la formula JuiceEvolution. Questa possibilità è disponibile anche per MacBook Air M1 proposto con lo sconto di 230 euro: invece di 999 euro si pagherà ancora meno portando un vecchio Mac in permuta.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.