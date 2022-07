Da LONGER sconti su incisori laser e accessori

Quanti fossero alla ricerca di un incisore laser per creare in casa accessori e gadget incisi su legno, alluminio e altri materiali, dovranno certamente acquistare un macchinario apposito. In questo campo LONGER è uno dei brand punto di riferimento per gli appassionati. Il brand mette in sconto due delle sue macchina a incisione di punta, oltre ad accessori per un taglio ancor più preciso.

Per chi non la conoscesse, LONGER è una società di stampanti 3D fondata nel 2014, che ha lanciato LK4 PRO e LK5 PRO, due macchine ben accolte dall’utenza. Con lo sviluppo del mercato dell’incisione laser, LONGER ha iniziato a investire nella ricerca in campo delle macchine per incisione laser dal 2020. Alla fine del 2021 è stata rilasciata la prima macchina per incisione laser con touch screen, LONGER RAY5, e la sua eccellente esperienza di utilizzo ha ricevuto molti elogi da critica e pubblico; nel luglio 2022 è stata rilasciata la prima macchina per incisione laser da 10 W, LONGER RAY5 10W. Oggi in sconto entrambe.

LONGER RAY5 5W è stata la prima macchina a incisione con touch screen, successivamente potenziata dal modello 10W, che ne riprende la struttura, il funzionamento, il touch screen, ma con il doppio della potenza di incisione.

Si tratta di una macchina che occupa uno spazio di 67 x 61 x 20 centimetri e pesa quasi 5 chili. L’area di lavoro è pari a 40 x 40 centimetri, e dunque può essere utilizzata per incisioni di una certa grandezza. Da considerare che può incidere diverse tipologie di materiale, così da risultare pressoché universale e molto versatile. Ad esempio, può lavorare il legno, la carta, la plastica, la pelle, il PCB e l’alluminio per quanto riguarda l’incisione, mentre è in grado di tagliare cartone, legno leggero (come il compensato fino a 6 mm), acrilico e plastica sottile.

Come già anticipato, LONGER è stata una delle prime società a inserire uno schermo sulle macchine per incisione consumer. Ed infatti, l’incisore sii controlla attraverso uno schermo da 3,5 pollici e il laser che usa è da 0,08 millimetri. Tutto il sistema è controllato da una scheda madre che lavora a 32 bit e 240 MHz e supporta sia le schede SD che le memorie USB per acquisire i file dei progetti, che possono essere realizzati in BMP, JPG, PNG, DXF, AI, SVG e diversi altri formati.

Si può usare anche collegandola direttamente ad un computer Windows (dall’edizione XP in poi) tramite i programmi LaserGRBL e LightBurn, oppure su Mac e Linux col software LightBurn.

Per quanto riguarda il modello 5W solitamente ha un costo di 269,99 dollari, ma con il coupon RAY5$30 è possibile portarla a casa a 269,99 euro.

Il modello 10W c’è da sottolineare come, rispetto al modello 5W, sia in grado di avere una potenza di incisione maggiore, potendo arrivare a 20mm di spessore del legno, e 30 mm dell’acrilico. Inoltre, lo spot laser da 10 W è sottile appena 0,0036 mm² e 2 volte più sottile dei normali laser, rendendo l’incisione ancor più precisa, con meno segni di bruciatura. In questo caso il costo di listino sarebbe di 459 dollari, ma con il coupon R510WSAVE30 si porta a casa a 429 dollari. Inoltre, dal 1 al 31 luglio si avrà in omaggio un modulo da 5W e i primi 100 clienti riceveranno un kit di materiali da incisione completamente gratis.

Questo kit contiene ben 77 pezzi da incidere, per l’esattezza 6 pezzi di compensato di tiglio con con dimensioni 3,94″x5,91″x0,079″, 1 tavola acrilica nera 5,91 “x5,91″ x 0,079″, 4 blocchi di legno rotondo 2,75″-3,15″, 48 cubo di pino da 0,59″x0,59″x0,59”. E ancora, 2 targhette identificative per animali domestici, 2 pezzi autoadesiva da 7,87 “x11,81”, 12 biglietti da visita in metallo 8,9 x 5,1 cm, 1 cornice per foto 4,88 “x 6,85” e 1 collana da 1,93 “x 1,1″ x 0,12”. Questo kit costa 39,99 dollari, ma è in regalo per i primi 100 acquirenti della Ray 5 10W. Inoltre, in bundle con il modello 5W si arriva a pagare il tutto 309,98 dollari.

Ultima, ma non per importanza, delle offerte, la ghiera a nido d’ape per proteggere il tavolo o la scrivania dove è riposta la macchina. Oltre a proteggere il tavolo da lavoro, la struttura a nido d’ape in acciaio ha un’alta resistenza e aiuta a dissipare rapidamente il calore. Anche in questo caso il costo è di 39,99 dollari, ma in abbinamento alla RAY 5W si acquista a 309,98 dollari.