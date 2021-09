Da Sony la soundbar HT-A5000 con Dolby Atmos e DTS X

Sony ha annunciato HT-A5000, la soundbar Dolby Atmos a 5.1.2 canali, che promette di portare il pubblico a cinema, pur rimanendo incollati al proprio divano di casa, anche grazie al Vertical Surround Engine e S-Force PRO Front Surround.

La prima delle due tecnologie è compatibile con i formati Dolby Atmos e DTS:X. Si serve, per il corretto funzionamento, di speaker anteriori e orientati verso l’alto, insieme all’elaborazione dei segnali proprietaria di Sony, che posizionano i suoni “in verticale”, al di sopra della testa, senza bisogno di installare diffusori sul soffitto.

Per estendere il campo sonoro orizzontale, invece, la HT-A5000 si affida alla tecnologia S-Force PRO Front Surround, che sfrutta le unità X-Balanced Speaker anteriori e la tecnologia di elaborazione del campo sonoro digitale di Sony per creare una gamma di suoni virtuali completa e immersiva sul piano orizzontale.

La HT-A5000 propone due tweeter che proiettano il suono verso le pareti laterali della stanza per amplificare l’effetto surround e produrre un audio ancor più avvolgente, secondo quando dichiarato dalla società.

La HT-A5000, inoltre, si avvale della tecnologia DSEE Extreme, che sfrutta l’intelligenza artificiale applicata alla fonte (Edge-AI) per eseguire l’upscale dei file digitali compressi in tempo reale e ripristinare le frequenze alte danneggiate.

Non solo film, però, nella mente di Sony. La soundbar è, infatti, progettata anche per chi ama la musica. Questo grazie alla tecnologia 360 Reality Audio, che può essere fruita quando si ascolta musica dalle piattaforme Amazon Music HD, Deezer, nugs.net e TIDAL.HT-A5000 supporta Spotify Connect, Airplay 2, Bluetooth, Wi-Fi, e ha anche un Chromecast integrato per poter trasmettere i brani dallo smartphone.

La HT-A5000 supporta tutti i formati d’immagine più recenti, dall’8K HDR al 4K 120 e il Dolby Vision, per trasformare ogni film o sessione di gioco in un concentrato di emozioni.

La soundbar HT-A5000 sarà disponibile all’inizio del 2022. Tutte le specifiche sul sito ufficiale del produttore. Per tutte le notizie di Sony, comprese quelle relative alle soundbar, il link da seguire è direttamente questo.