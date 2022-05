Da Xiaomi il più elegante dei set bagno portaspazzolino e rasoio a 15 euro

Quando si tratta di Xiaomi nulla è banale. E così, anche un set bagno per contenere spazzolino da denti, dentifricio e rasoio diventa qualcosa di originale ed elegante. Il kit completo di porta bicchiere e bicchiere magnetico è in offerta a 15 euro. Clicca qui per acquistarla.

Il design è davvero interessante, pressoché futuristico, e il bicchiere posizionato al contrario rende ancor più strano l’intero set, che sembra quasi una navicella spaziale. Si tratta di un porta spazzolino davvero interessante. Sulla parte posteriore è presente il vano per riporre spazzolino e dentifricio, oppure anche altri oggetti, come possono essere rasoi e simili. Sulla parte frontale, invece, è presente un alloggiamento magnetico per tenere un bicchiere.

E’ possibile utilizzare il set a muro, ma anche riporlo su un piano. I materiali del porta spazzolino sono plastici, mentre il bicchiere è in cristallo dolorato. La particolarità, come già accennato, è il supporto magnetico, che permette al bicchiere di rimanere in sede facilmente, contro la forza di gravità, conferendo al set un aspetto ancor più originale.

Il vano posteriore, dove è possibile contenere dentifricio, spazzolino e quant’altro, è davvero spazioso, con i suoi 6,3 centimetri in larghezza, e 4,3 cm di profondità. Peraltro, il contenitore può essere sfilato facilmente, così da lavarlo in totale semplicità, ed evitare che si possano annidare germi e batteri.

Il kit è disponibile in diverse colorazioni, dal nero al blu, dal giallo al rosa. Solitamente ha un listino di quasi 30 euro, ma al momento in cui scriviamo è possibile portarlo a casa per appena 15 euro, con un risparmio netto di quasi il 50%. Clicca qui per comprare.