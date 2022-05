1Control vuole rendere smart tutte le porte e le serrature

Da anni l’italiana 1Control propone soluzioni smart per porte, basculanti, cancelli e non solo: la giovane e dinamica azienda di Brescia, che ha già siglato accordi importanti con grandi società come Maserati, Pilota e Silca, ha sempre avuto come obiettivo quello di semplificare e proporre una soluzione smart per qualsiasi tipo di serratura e sistema di accesso: ora per farlo ha avviato una campagna di raccolta fondi tramite la piattaforma Mamacrowd.

In breve 1Control crea prodotti pensati per rendere smart ogni sistema di accesso – porta o cancello – trasformando l’arrivo a casa in un’esperienza unica grazie all’eliminazione dei problemi legati all’utilizzo di chiavi e radiocomandi.

La campagna punta a raccogliere un milione di euro di capitale, utile a perseguire gli ambiziosi obiettivi fissati per il 2025, tra cui il raggiungimento di un fatturato di +13 milioni di euro, il superamento di 400.000 prodotti venduti, l’ottenimento del punto di breakeven nel 2023 e un EBTDA pari a +2 milioni di euro.

Dopo gli accordi con Maserati, Pilomat e Silca, inoltre, 1Control punta ad aumentare il numero di partnership con aziende leader in vari settori (+15), superare il milione di utenti e espandere il proprio team fino a 20 dipendenti.

Con più di 55.000 dispositivi venduti, più di 110.000 clienti e il 96% di crescita fino al 2021 nel canale e-commerce anno su anno, 1Control copre ogni tipologia di sistema di accesso: porte e portoni, garage e basculanti, sbarre, cancelli, dissuasori mobili, sia per i privati che per le aziende.

Obiettivo di 1Control è diversificare ancora di più la propria offerta, creando prodotti specifici e adatti a coprire ogni tipologia di accesso e quindi ogni modalità di ingresso a casa o a lavoro, per un’esperienza di arrivo sempre più completa. Per sostenere la campagna di raccolta fondi di 1Control è possibile partire da questa pagina di Mamacrowd.

