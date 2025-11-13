De’Longhi Capsule Desk, riscaldamento personale a 41 €

Inverno in arrivo? Pensate al riscaldamente personale con De’Longhi Capsule Desk, un termoventilatore compatto pensato per l’uso personale in casa o in ufficio il cui prezzo scende a 41€, invece dei consueti 65€

Compatto e pronto all’uso sulla scrivania

De’Longhi Capsule Desk è progettato per stare comodamente su una scrivania o un mobiletto, grazie al design verticale e al peso di appena 900 grammi. Le dimensioni sono di 15 x 10 x 17,5 cm, il che lo rende facilmente riponibile in un cassetto o in un angolo quando non serve. Nonostante la taglia ridotta, offre una potenza di 360 watt, ideale per creare un microclima confortevole mentre si lavora al computer o si studia.

Consumi ridotti e funzionamento silenzioso

Rispetto ai classici termoventilatori da 2000 watt, questo modello consuma oltre cinque volte meno energia, una caratteristica utile per chi cerca un’alternativa più sostenibile per il riscaldamento personale. Il livello di rumore è contenuto in circa 32 decibel, rendendolo adatto anche a spazi condivisi o ambienti dove è richiesta la massima concentrazione.

Praticità e dettagli tecnici

L’apparecchio utilizza elementi riscaldanti in ceramica ed è dotato di griglia orientabile, per regolare la direzione del flusso d’aria. Il cavo di alimentazione da 1,5 metri garantisce una buona libertà di posizionamento, anche sotto la scrivania per riscaldare i piedi. La maniglia integrata ne facilita lo spostamento da una stanza all’altra senza fatica.

Prezzo scontato su Amazon

Il prezzo di listino ufficiale è di 65€, ma oggi si può acquistare il De’Longhi Capsule Desk a 41€ grazie allo sconto Amazon, con un risparmio del 37%.

Sto caricando altre schede...