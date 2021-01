Denon Sound Bar 550 è pronta a tutto, anche Dolby Atmos, AirPlay e Alexa

Denon lancia sul mercato la sua nuova soundbar compatta, Home Sound Bar 550, con un array di sei driver, tecnologia Dolby Atmos e audio surround DTS:X, eArc, incluso il supporto all’assistente vocale Alexa. Sarà disponibile in Italia a 649 euro.

La soudbar Denon può anche riprodurre in streaming musica in alta risoluzione dalle piattaforme musicali più comuni, oltre che dalle librerie musicali locali direttamente utilizzando anche la piattaforma wireless HEOS integrata.

Denon Sound Bar 550 può essere utilizzata come soundbar autonoma oppure in combinazione con altri altoparlanti wireless Denon Home, come Home 150, 250 e 350. Anche il subwoofer wireless Denon DSW-1H può essere aggiunto per formare un sistema wireless 5.1 completo.

La gamma completa Denon Home riceverà anche la piena compatibilità con l’assistente vocale Alexa, che sarà integrato tramite un aggiornamento del firmware, in arrivo questa primavera.

Attraverso i propri microfoni integrati, Denon Home Sound Bar 550 funziona come un controller Alexa autonomo, in modo simile a quanto avviene con Amazon Echo o Echo Dot, così da poter utilizzare i comandi vocali per controllare il volume, gli ingressi o le modalità di riproduzione audio della soundbar.

Il pannello di controllo della soundbar si accende automaticamente quando si avvicina la mano, per consentire un facile controllo con la punta delle dita. Il telecomando e l’app HEOS sono dotati di tre pulsanti di selezione rapida per memorizzare anche le sorgenti preferite.

La Home Sound Bar 550 è anche compatibile con Apple AirPlay 2 per un facile streaming dai dispositivi Apple e, per promuovere una facile integrazione con altri ecosistemi domestici intelligenti, Denon Sound Bar 550 è il primo dispositivo del costruttore a includere anche driver software integrati per Control4, Crestron, URC , Elan e altri ancora. Denon Home Sound Bar 550 ha un prezzo di 649 euro in Italia e sarà disponibile da metà febbraio.

