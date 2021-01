Amazfit Bip U Pro sbarca finalmente in Italia

Dopo Bip U, testato da macitynet in questo articolo, Amazfit annuncia la disponibilità in Italia del nuovo Amazfit Bip U Pro. Si tratta, ancora una volta di uno smartwatch leggero ed elegante, progettato per offrire le ultime novità e funzioni nel campo della salute e del fitness a un prezzo accessibile.

Progettato per il fitness, ma anche per l’utilizzo di tutti i giorni, il dispositivo propone un ampio display HD da 1,43 pollici a colori, ricoperto da vetro 2.5D Corning Gorilla 3, rivestimento anti-impronte e risoluzione a 320 x 302 pixel. Offre 50 quadranti tra cui scegliere, in base al proprio stile e umore. Propone anche watch faces modulari, personalizzabili potendo scegliere le informazioni da vedere sulla schermata home. Amazfit Bip U Pro è disponibile in tre colori: nero, rosa e verde.

Traccia più di 60 modalità sportive, e fornisce tutti i dati di esercizio necessari direttamente al polso, tra cui corsa, ciclismo, yoga, danza, pattinaggio, kickboxing e altro ancora. Fornisce metriche chiave in tempo reale per aiutarvi ad allenarvi in modo più efficace. Amazfit Bip U Pro è dotato, contrariamente al modello base, di un GPS integrato ad alta precisione.

E’ anche resistente all’acqua fino a 5 ATM, quindi fino a 50 metri di profondità, in grado di registrare esercizi in piscina o in mare aperto. Gode della piattaforma SomnusCare, che controlla il sonno profondo, quello leggero, il sonno REM e anche i sonnellini pomeridiani, fornendo un punteggio personale che aiuta a capire i modelli di sonno e a migliorarne la qualità.

Integra un BioTracker 2 PPG, un sensore biologico di tracciamento ottico che misura la frequenza cardiaca 24/7 ed è alimentato da OxygenBeats che può misurare la saturazione di ossigeno nel sangue. Ancora offre il monitoraggio dello stress, e offre misurazione PAI, il sistema di valutazione della salute.

Leggero e con un’autonomia di 9 giorni, pesa appena 31 grammi, e offre anche funzione di notifica, essendo in grado di sincronizzarsi con messaggi di testo, e-mail e notifiche di una serie di applicazioni popolari, tra cui ovviamente WhatsApp e Telegram.

Amazfit Bip U Pro è disponibile in Italia da oggi a 69,90 euro. e si pu acquistare dal sito web del costruttore. Ricordiamo che diversi dispositivi Amazfit sono disponibili anche su Amazon, così è probabile che presto sarà disponibile anche il nuovo modello Bip U Pro descritto in questo articolo.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano dei dispositivi Amazfit sono disponibili da questa pagina. Invece per chi è interessato all’indossabile di Apple in questo articolo di macitynet trovate i consigli su quale Apple Watch scegliere tra Apple Watch Serie 6 contro Apple Watch SE e Apple Watch 5. Tutti gli articoli dedicati all’indossabile di Apple sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.