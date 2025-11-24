Devi cambiare subito telefono o rischi grosso: controlla la lista dei modelli che smetteranno presto di funzionare

E’ tempo di cambiare lo smartphone o si potrebbe incorrere in dei rischi grossi: ecco la lista dei modelli che presto smetteranno di funzionare.

Lo smartphone è oggi uno strumento indispensabile nel quotidiano di ognuno. Non è più solo un mezzo per comunicare, ma dispone di diverse funzioni utili per lavorare, ma anche per la vita quotidiana. E viste l’esigenze del mercato le aziende produttrici di cellulari negli ultimi anni hanno orientato la loro produzione prediligendo la qualità. Il che significa che gli smartphone contemporanei sono destinati a durare un tempo maggiore e evitano agli utenti di cambiare il telefono ogni anno.

Attualmente gli smartphone sono dotati di diverse funzioni, alcune decisamente all’avanguardia tanto da rendere il cellulare uno strumento multi-tasking, paragonabile ad un pc, anche per questo che gli addetti ai lavori hanno redatto una lista di prodotti destinati a sparire dal mercato, non più idonei ai sistemi attuali. Alcuni smartphone presenti nell’elenco vanno sostituite immediatamente perché presto smetteranno di funzionare.

Nella lista sono presenti diversi telefoni molto popolari che non hanno un futuro perché i loro sistemi operativi non verranno aggiornati e di conseguenza sono destinati a non funzionare più. E’ bene controllare l’elenco ed accertarsi che il proprio smartphone non rientri nella selezione. Di seguito la lista degli smartphone destinati a sparire dal mercato.

Gli smartphone che non avranno un futuro

Nei giorni scorsi Xiaomi ha presentato il nuovo sistema operativo HyperOS 3.0 che rivoluziona la sua gamma di prodotti. Un sistema che manda in pensione diversi modelli e che induce i proprietari di quest’ultimi a sostituirli nel minor tempo possibile. Xiaomi punta a rinnovarsi guardando al futuro, offrendo ai suoi utenti una ventata di freschezza e novità.

Prossimamente il brand rilascerà la versione 3.1 esclusivamente per i device con Android 16 il che vuol dire che l’HyperOS 3.0 sarà l’ultimo update importante per migliaia di device. Ecco l’elenco dei cellulari che prossimamente non saranno più operativi:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civic 3

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi 13C

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Poco F5 5G

Poco F5 Pro

Poco M6 Pro

Poco X6 Nuovo

L’azienda continuerà a garantire gli aggiornamenti relativi alla sicurezza, ma non verranno apportate nuove funzionalità, il che induce indirettamente a sostituire l’apparecchio con un modello più recente.