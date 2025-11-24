iOS 27 poche novità, ma un paio cruciali

Quel che per Leopard, fu Snow Leopard e iOS 27 lo sarà per iOS 27. Quel che successe nel 2009 succederà anche nel 2026. A mettere in relazione i due eventi è Mark Gurman nella sua newsletter PowerOn con la quale prova a dare un quadro di quel che accadrà, pur senza scendere troppo nei dettagli, con il lancio del nuovo sistema operativo per iPhone e iPad: sistema operativo costruito attorno al concetto di miglioramento della qualità, un approccio che tornò utile negli anni successivi.

Il bilancio di iOS 26

Si parte dal bilancio non del tutto positivo di iOS 26. Il nuovo look introdotto con Liquid Glass e le funzioni legate ad Apple Intelligence hanno rinnovato l’esperienza, ma non sono mancati problemi di surriscaldamenti, consumi anomali della batteria, glitch grafici, problemi alla tastiera, instabilità della rete cellulare e vari episodi di app in crash.

Questo ha portato Apple a puntare ad una revisione del sistema operativo che parte dall’alleggerimento del sistema con l’eliminazione del codice obsoleto ad interventi sui servizi interni e risoluzione dei bug accumulati nel tempo. Un processo in corso con le release di manutenzione ravvicinate, iOS 26.1 e iOS 26.2 quest’ultimo quasi pronto.

Il lavoro continuerà e in maniera più profonda con iOS 27. L’obbiettivo sarà lo stesso di Snow Leopard: migliore la qualità complessiva e le performance, utili per i attuali dispositivi ma indispensabile per preparare la strada alla nuova generazione di dispositivi, compresi i futuri iPhone pieghevoli.

Come nel 2009, però, “solo qualità” non significherà “zero novità”. Anche Snow Leopard introdusse Safari 4, QuickTime X, Exchange e le basi del Mac App Store. Allo stesso modo, iOS 27 integrerà funzioni nuove, in particolare legate all’intelligenza artificiale.

L’evoluzione di Apple Intelligence

Nel 2026 l’AI diventerà infatti assolutamente centrale. Il team di Sebastien Marineau, il manager che supervisiona lo sviluppo dell’esperienza di sistema, ossia come l’utente interagisce con i sistemi Apple (iOS, iPadOS, macOS etc) integrando componenti di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, sta lavorando sulle componenti visibili all’utente, mentre Mike Rockwell guida la ristrutturazione completa di Siri.

La prima tappa, lo sappiamo, sarà iOS 26.4, con l’arrivo del nuovo Siri. Poi toccherà a novità più ambiziose: un agente per la salute abbinato al servizio Health+ (il noto progetto Mulberry) una ricerca potenziata dall’AI pensata per contrastare ChatGPT e Perplexity, e una distribuzione più ampia dell’intelligenza nelle app di sistema.

Nei laboratori Apple circola anche un’app interna chiamata Veritas, usata come banco di prova per la nuova architettura di Siri. Non è destinata al pubblico, ma potrebbe influenzare il futuro delle interazioni conversazionali sui dispositivi Apple.

La collaborazione con Google e gli aggiustamenti dell’interfaccia

Apple ha un lavoro molto oneroso che dovrà essere portato a termine con iOS 26.4 ma poi affinato da iOS 27: integrare la tecnologia Gemini di Google nei propri Apple Foundation Models, una mossa che serve ad accelerare lo sviluppo e a colmare terreno nel settore più competitivo del momento.

In parallelo, continua la rifinitura del linguaggio visivo introdotto con iOS 26. Apple ha già aggiunto opzioni per personalizzare l’effetto vetro dell’orologio nella schermata di blocco e migliorato la leggibilità generale. Nel 2026 arriveranno ulteriori aggiustamenti mirati, pensati per equilibrare estetica e usabilità.

Cosa aspettarsi dal 2026

In sostanza se le indiscrezioni di Gurman saranno confermate, iOS 27 non ci farà fuochi artificiali ma si collocherà in un contesto di manutenzione e efficienza concentrandosi su dare agli utenti un’intelligenza artificiale finalmente più matura. Un anno di transizione che servirà soprattutto a consolidare ciò che è stato fatto finora e a creare le basi per i prodotti del futuro.