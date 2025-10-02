Digitale Terrestre, ancora Switch Off: si cambia nuovamente, quali canali verranno spenti

Quando pensiamo al Digitale Terrestre, torniamo indietro con la memoria a più di qualche anno fa, quando il buon vecchio televisore ad antenna semplice ha smesso di funzionare per passare a un qualcosa di più tecnologico.

Con il passare degli anni, però, diversi sono stati i modelli di digitale terrestre con il quale abbiamo fatto i conti, fra “accensioni” e “spegnimenti”. Ma, a quanto pare, sembra non essere finita qui, anzi.

Ci son nuove novità in arrivo per un altrettanto Switch off. Vediamo insieme quando accadrà e di cosa si tratta.

Novità in arrivo per la TV

Il digitale terrestre ci sta aiutando ad avere un segnale per la nostra televisione migliore di quello che avevamo, di certo, con la classica antenna analogica. Ma siamo sempre certi che tutti funzioni al meglio? A quanto pare, si deve partire sempre dal modello della TV che abbiamo in casa, quanto anche proprio dall’apparecchio digitale terrestre che abbiamo associato.

Nel corso degli anni, ne sono cambiati di modelli quanto anche di frequenze e, quasi ogni volta, abbiamo sentito la parola “Switch off”. Ne è in arrivo, a breve, un altro. Lo switch off al nuovo digitale terrestre prevede il cambio di frequenze e il passaggio allo standard DVB-T2. Cosa cambia? Una programmazione gratuita, canali tutti in alta definizione e abbandono di vecchie emittenti. Ma fino a quando sarà possibile tutto ciò?

Almeno questo è quello che dovremmo avere tutti sulle nostre nuove televisioni. Ad oggi, lo switch off non è ancora completo. Cosa manca ancora? E soprattutto, quando verranno spenti tutti i vecchi canali per davvero? La transizione verso il DVB-T2 ha preso il via il 28 agosto 2024, con l’attivazione del primo vero cambiamento da parte della RAI.

Il nuovo switch offe del digitale terrestre

Le emittenti sono passate alla codifica video HEVC, con tutti i vantaggi del caso, in particolare con l’Ultra HD e il 4K.

Quanto bisognerà attendere per la conclusione dello switch off del digitale terrestre? Una risposta certa e definitiva ancora non c’è e, al momento, tutti noi continueremo a guardare la TV come abbiamo sempre fatto, insieme ai nostri cari digitali terrestri ancora di precedente generazione.

Come facciamo a capire se il nostro televisore è abilitato alla nuova ricezione? E’ necessario disporre di un televisore o di un decoder in grado di supportare lo standard DVB-T2. Successivamente, basterà andare sui canali 100 e 200: se si vede la scritta “Test HEVC Main 10”, vuol dire che il dispositivo continuerà a funzionare anche dopo lo switch off.