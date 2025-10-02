Google Home Premium è il futuro della smart home a pagamento

Google Home Premium è il nuovo abbonamento pensato di Big G pensato per la casa e per chi desidera una gestione della smart Home ancora più smart, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale Gemini, un livello di controllo superiore, maggiore sicurezza e automazione. Ecco di che si tratta.
Google Home Premium è pensato per chi possiede videocamere Nest, campanelli smart, smart speaker o smart display compatibili, che beneficiano di funzioni di videosorveglianza sofisticate. Tra i primi dispositivi a supportare le nuove funzioni il nuovo speaker annunciato nelle scorse ore e in arrivo nel 2026.
Anzitutto, l’abbonamento darà accesso alla cronologia video degli eventi così da poter rivedere clip di momenti importanti come movimenti rilevati, attività di persone o animali, e suoni sospetti, con notifiche intelligenti che segnalano pacchi consegnati, rilevatori di fumo o monossido di carbonio.
L’altra grande funzionalità è l’arrivo di Gemini, l’intelligenza artificiale di Google, che andrà di fatto a sostituire l’attuale assistente Google. La vera innovazione di Google Home Premium è dunque l’integrazione dell’assistente AI Gemini, che permette un’interazione più naturale e avanzata con i dispositivi connessi presenti in casa.
Tra le funzionalità avanzate Gemini Live, l’assistente di AI che permetterà agli utenti di conversare direttamente con speaker, altoparlanti e display, approfondendo argomenti o ricevendo risposte personalizzate, senza le limitazioni degli assistenti attuali.
Gemini a Casa arriverà in arrivo nel 2026, così come anche la funzione “Aiutami a creare”, che consentirà di automatizzare la propria casa tramite semplici comandi scritti nell’app Google Home, rendendo l’esperienza domestica più fluida e intelligente grazie ai suggerimenti e all’apprendimento continuo da parte di Gemini.
Prezzi e piani
Quanto ai prezzi, Google Home Premium è già disponibile in due diverse soluzioni, pensate per soddisfare le necessità di diverse tipologie di utenti. Il primo è il “Piano Standard”, disponibile a 10 euro al mese o 100 euro all’anno, che offre 30 giorni di cronologia video basata sugli eventi, avvisi intelligenti per il rilevamento di pacchi, fumo, monossido di carbonio e molto altro.
Inoltre, consente di monitorare l’attività di tutti i dispositivi compatibili tramite l’app Google Home. All’interno del piano Standard è incluso anche l’accesso a “Gemini per A casa”, con la funzione Gemini Live e la possibilità di automatizzare la casa tramite semplici comandi scritti nell’app.
Il “Piano Advanced”, invece, costa 18 euro al mese o 180 euro all’anno, include tutto ciò che è presente nel piano Standard, ma con vantaggi aggiuntivi come 60 giorni di cronologia video degli eventi, 10 giorni di registrazione video continua 24/7 per videocamere e campanelli connessi, notifiche più dettagliate, ricerca all’interno della cronologia video, descrizioni approfondite degli eventi e riepiloghi giornalieri supportati dall’intelligenza artificiale Gemini.
Compatibilità
Google Home Premium funziona con tutti i dispositivi Nest compatibili, dalle videocamere di sicurezza (Indoor e Outdoor), ai campanelli smart, fino agli speaker come Nest Mini, Nest Audio e Google Home Mini.
I dispositivi compatibili con Google Home Premium sono:
- Nest Cam Outdoor (con cavo, 2ª generazione)
- Nest Cam Indoor (con cavo, 3ª generazione)
- Nest Doorbell (a batteria)
- Nest Mini (seconda generazione)
- Nest Audio (A casa, 2ª generazione)
- Google Home Mini (seconda generazione)
- Nest Hub (2ª generazione)
- Nest Hub Max
Quanto agli abbonamenti, gli utenti che avevano un abbonamento Nest Aware vedranno il proprio piano aggiornato automaticamente: il piano Standard sostituisce l’abbonamento Nest Aware, il piano Advanced prende il posto di Nest Aware Plus. Il passaggio avviene senza modifiche nella fatturazione e mantiene tutti i vantaggi precedenti.
Google Home Premium rappresenta, in estrema sintesi, un passo avanti verso una casa completamente intelligente e automatizzata, che ruota attorno all’intelligenza artificiale Gemini. Ma ad un costo.