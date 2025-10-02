Google Home Premium è il futuro della smart home a pagamento

Google Home Premium è il nuovo abbonamento pensato di Big G pensato per la casa e per chi desidera una gestione della smart Home ancora più smart, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale Gemini, un livello di controllo superiore, maggiore sicurezza e automazione. Ecco di che si tratta.

Google Home Premium è pensato per chi possiede videocamere Nest, campanelli smart, smart speaker o smart display compatibili, che beneficiano di funzioni di videosorveglianza sofisticate. Tra i primi dispositivi a supportare le nuove funzioni il nuovo speaker annunciato nelle scorse ore e in arrivo nel 2026.

Anzitutto, l’abbonamento darà accesso alla cronologia video degli eventi così da poter rivedere clip di momenti importanti come movimenti rilevati, attività di persone o animali, e suoni sospetti, con notifiche intelligenti che segnalano pacchi consegnati, rilevatori di fumo o monossido di carbonio.

L’altra grande funzionalità è l’arrivo di Gemini, l’intelligenza artificiale di Google, che andrà di fatto a sostituire l’attuale assistente Google. La vera innovazione di Google Home Premium è dunque l’integrazione dell’assistente AI Gemini, che permette un’interazione più naturale e avanzata con i dispositivi connessi presenti in casa.

Tra le funzionalità avanzate Gemini Live, l’assistente di AI che permetterà agli utenti di conversare direttamente con speaker, altoparlanti e display, approfondendo argomenti o ricevendo risposte personalizzate, senza le limitazioni degli assistenti attuali.

Gemini a Casa arriverà in arrivo nel 2026, così come anche la funzione “Aiutami a creare”, che consentirà di automatizzare la propria casa tramite semplici comandi scritti nell’app Google Home, rendendo l’esperienza domestica più fluida e intelligente grazie ai suggerimenti e all’apprendimento continuo da parte di Gemini.

Prezzi e piani

Quanto ai prezzi, Google Home Premium è già disponibile in due diverse soluzioni, pensate per soddisfare le necessità di diverse tipologie di utenti. Il primo è il “Piano Standard”, disponibile a 10 euro al mese o 100 euro all’anno, che offre 30 giorni di cronologia video basata sugli eventi, avvisi intelligenti per il rilevamento di pacchi, fumo, monossido di carbonio e molto altro.

Inoltre, consente di monitorare l’attività di tutti i dispositivi compatibili tramite l’app Google Home. All’interno del piano Standard è incluso anche l’accesso a “Gemini per A casa”, con la funzione Gemini Live e la possibilità di automatizzare la casa tramite semplici comandi scritti nell’app.

Il “Piano Advanced”, invece, costa 18 euro al mese o 180 euro all’anno, include tutto ciò che è presente nel piano Standard, ma con vantaggi aggiuntivi come 60 giorni di cronologia video degli eventi, 10 giorni di registrazione video continua 24/7 per videocamere e campanelli connessi, notifiche più dettagliate, ricerca all’interno della cronologia video, descrizioni approfondite degli eventi e riepiloghi giornalieri supportati dall’intelligenza artificiale Gemini.

Compatibilità

Google Home Premium funziona con tutti i dispositivi Nest compatibili, dalle videocamere di sicurezza (Indoor e Outdoor), ai campanelli smart, fino agli speaker come Nest Mini, Nest Audio e Google Home Mini.

I dispositivi compatibili con Google Home Premium sono:

Nest Cam Outdoor (con cavo, 2ª generazione)

Nest Cam Indoor (con cavo, 3ª generazione)

Nest Doorbell (a batteria)

Nest Mini (seconda generazione)

Nest Audio (A casa, 2ª generazione)

Google Home Mini (seconda generazione)

Nest Hub (2ª generazione)

Nest Hub Max

Quanto agli abbonamenti, gli utenti che avevano un abbonamento Nest Aware vedranno il proprio piano aggiornato automaticamente: il piano Standard sostituisce l’abbonamento Nest Aware, il piano Advanced prende il posto di Nest Aware Plus. Il passaggio avviene senza modifiche nella fatturazione e mantiene tutti i vantaggi precedenti.

Google Home Premium rappresenta, in estrema sintesi, un passo avanti verso una casa completamente intelligente e automatizzata, che ruota attorno all’intelligenza artificiale Gemini. Ma ad un costo.