Digitale Terrestre, arriva la sorpresa d’autunno per gli italiani, mettiti comodo e goditi lo spettacolo, è gratis

Discovery sbarca sul digitale terrestre: dal 5 ottobre un nuovo canale gratuito entra nelle case degli italiani.

Ci sono notizie che ti fanno sorridere ancora prima di realizzarle del tutto. E questa è una di quelle. L’estate si è chiusa, le giornate si accorciano e il divano torna a diventare il nostro rifugio preferito.

E proprio adesso arriva una sorpresa che renderà le serate più interessanti: Discovery, il canale che per anni ci ha fatto viaggiare tra scienza, natura e storie straordinarie, sbarca finalmente sul digitale terrestre. Gratis, per tutti, senza abbonamenti o pacchetti extra. Un piccolo grande regalo che trasforma ottobre in un mese speciale per chi ama la TV di qualità.

Digitale terrestre, la novità dell’autunno con Discovery

Dal 5 ottobre Discovery sarà disponibile sul digitale terrestre al numero 37 del telecomando. Un passaggio che segna anche l’addio a Warner TV, sostituito proprio dal celebre canale internazionale. Fino a ieri lo si poteva vedere solo a pagamento, ora diventa accessibile a chiunque, con la stessa ricchezza di contenuti che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

Che tu sia appassionato di avventure tra foreste amazzoniche, misteri della storia, scienza o semplicemente curioso di conoscere il mondo, da domenica ti basterà un click per entrare in un universo di documentari e programmi che fanno sognare.

Alcuni canali come Cielo (26) e Sky TG24 (50) sono passati all’alta definizione, regalando immagini molto più nitide. Altri, invece, hanno modificato la loro programmazione, rendendo necessaria una nuova sintonizzazione. Insomma, se ultimamente hai notato qualcosa di diverso sul tuo schermo, non è un caso: il sistema si sta aggiornando e l’arrivo di Discovery è solo il fiore all’occhiello di questa evoluzione.

La buona notizia è che non serve fare nulla di complicato. Se vuoi essere sicuro di trovare Discovery al canale 37 e goderti anche le novità degli altri canali, ti basta attivare la ricerca automatica sul tuo televisore o decoder. In pochi minuti avrai la lista aggiornata, pronta per mostrarti tutte le sorprese.

In fondo, non è bellissimo poter accendere la TV e viaggiare senza muoversi dal divano? La scoperta arriva in un momento perfetto, ci accompagna nelle serate più fresche, quando abbiamo voglia di storie che ispirano e ci fanno sentire parte di un mondo più grande.

Quindi segnati la data, ovvero il 5 ottobre, prendi il telecomando, cerca il canale 37 e conquista. Questa volta, lo spettacolo è gratis e a portata di tutti.