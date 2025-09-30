Telecamera eufy SoloCam E42 con AI per la sicurezza, 4K, e carica solare

Il brand eufy è in continua espansione. Arriva la nuova eufy SoloCam E42, che rappresenta un passo avanti nel settore della sicurezza domestica, offrendo una soluzione pensata per le famiglie che desiderano proteggere casa e spazi esterni nei modi sempre più efficaci e flessibili.

Progettata per rispondere alle esigenze di sorveglianza quotidiana e alle allerte, SoloCam E42 integra tecnologie di ultima generazione e funzionalità personalizzabili per garantire la tranquillità domestica.

Anzitutto, questa SoloCam E42 si distingue per la sua risoluzione particolarmente elevate, ultra HD 4K, così da permettere riprese dettagliate sia di giorno che di notte grazie anche alla visione notturna a colori supportata da un faretto integrato da 250 lumen. Monta un obiettivo PTZ, che permette una panoramica a 360 grad, fattore che consente di monitorare ampi cortili e spazi aperti senza punti ciechi.

Sicurezza e AI

Naturalmente, non può ormai mancare il supporto all’intelligenza artificiale, che in questa SoloCam E42 si manifesta con il tracciamento basato su AI, che permette di seguire automaticamente i movimenti delle persone così da effettuare zoom digitale sugli eventi più rilevanti. Il sistema non si limita, però, a registrare: per prevenire intrusioni, infatti, attiva deterrenti visivi e sonori, tra cui lampeggianti rosso e blu ben visibili, una potente sirena da 105 dB e flash stroboscopici rapidi. Questi strumenti, oltre a mettere in fuga gli intrusi, aiutano a raccogliere prove chiare grazie all’illuminazione di volti e targhe.

Energia solare

SoloCam E42 si alimenta tramite energia solare, riducendo la necessità di interventi sulla rete elettrica domestica e rendendo il dispositivo ecologico e autonomo. È compatibile con gli hub dati HomeBase di eufy, come HomeBase 3 e S380: il primo offre una capienza locale di 256 GB espandibile tramite chiavetta USB, il secondo introduce le avanzate funzioni di intelligenza artificiale BionicMind per il riconoscimento associato.

Disponibilità e versioni

Al momento del lancio, la SoloCam E42 è disponibile in kit da due o quattro telecamere, pensati per coprire esigenze diverse e spazi di varie dimensioni. I kit sono disponibili tramite Amazon, confermando la volontà di eufy di offrire prodotti accessibili e di facile reperibilità per tutti gli utenti, con tutte le garanzie offerte dal noto e-shop.

Potete acquistarla a partire da questo indirizzo.

Sto caricando altre schede...

Se volete sapere quali telecamere eufy sono compatibili con l’ecosistema Homekit di Apple il link da cui partire è direttamente questo.