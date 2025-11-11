Digitale Terrestre, nuovo regalo gratis per gli utenti: con la tecnologia ibrida vedi ancora più programmi

Digitale Terrestre, in arrivo un regalo per gli utenti: grazie all’affermazione della tecnologia ibrida si potranno vedere più programmi.

L’evoluzione e i continui cambiamenti del Digitale Terrestre hanno portato gli utenti ad adeguarsi ad un modo diverso di vedere la tv. La programmazione prevista è complementare con quella delle diverse piattaforme a pagamento, e mira a conquistare maggiori utenti possibili. Nelle scorse settimane si è parlato di una aumento di canali e di conseguenza di nuovi programmi e anche di un necessario aggiornamento, che se anche apparentemente complicato, offre agli utenti la possibilità di vedere più canali.

Oggi invece si discute di una tecnologia ibrida e della sua affermazione nel contesto televisivo. Questa modalità fa riferimento allo standard HbbTV, che sfrutta la connessione a Internet, pur integrandosi in modo nel panorama televisivo del digitale terrestre. Il che permette di vedere molti più canali in modo gratuito. Sicuramente è un vantaggio per gli utenti che potranno godere di un’offerta più variegata e completa.

il tema, che per molti è ancora in vase embrionale e destinato a conquistare una certa rilevanza nel settore, ed è oggetto di dibattito della tredicesima edizione dell’evento HbbTV Symposium and Awards. Un convegno che ha come fine quello di comprendere meglio come la tecnologia ibrida cambierà nei prossimi anni il sistema televisivo. In particolare l’attenzione è rivolta soprattutto all’impatto della pubblicità nei vari programmi.

Digitale Terrestre, tecnologia ibrida e pubblicità: cosa cambia

Il noto portale Digital-News, ha messo in evidenza che le innovazioni apportate dalla tecnologia ibrida al digitale terrestre hanno reso necessaria un’analisi soprattutto sull’apportare delle novità nel settore pubblicitario. Si pensa a messaggi meno dispersivi e indirizzati strettamente collegati al contenuto visivo, ma anche all’uso di QR Code, che compaiono direttamente sullo schermo e permettono di far concludere l’acquisto all’utente in modo immediato.

Ci si potrà anche avvalere delle nuove tecniche di scansioni recentemente identificate che permetteranno di vedere pubblicità attinenti ad un determinato programma. Insomma si pensa a nuovi format e canali, ma anche ad un modo di monetizzare in modo indiretto l’affermazione televisiva.

L’idea che lo standard HbbTV possa colmare quel distacco pubblicitario televisivo generato soprattutto dal commercio online sembra oggi realizzabile. La questione è dibattuta e destinata ad evolversi in moto positivo per gli utenti. Tuttavia è certo che quest’ultimi nei prossimi mesi potranno vedere più canali tematici, più programmi, e tutto in modo gratuito. L’offerta televisiva sembra infatti destinata ad arricchirsi proprio per far fronte all’innovazione del contesto tv.