Roborock Q7 TF+, pulizia smart con la mini stazione base

Roborock porta sul mercato italiano il suo nuovo protagonista della pulizia domestica intelligente, l’aspirapolvere Q7 TF+, l’ultimo robot aspirapolvere e lavapavimenti che promette di unire potenza, precisione e praticità quotidiana in un corpo compatto e dal design evoluto.

Il cuore pulsante del Q7 TF+ è il motore HyperForce, capace di generare fino a 10.000 Pa di aspirazione. Questa potenza consente al dispositivo di rimuovere con efficacia lo sporco più ostinato, dalle fughe tra le piastrelle ai peli intrappolati nei tappeti, senza compromettere la delicatezza delle superfici.

Ad affiancare le prestazioni di aspirazione interviene il doppio design anti-grovigli delle spazzole, due per l’esattezza, che lavorano in sinergia. La prima spazzola, quella principale chiamata JawScrapers, è dotata di un pettine a forma di dente di squalo per prevenire l’accumulo di peli e capelli; la seconda spazzola laterale, invece, propone un arco a spirale asimmetrico e setole più lunghe, che assicura una raccolta completa dello sporco con manutenzione quasi nulla.

Pulizia completa, anche nel lavaggio

Oltre all’aspirazione, il Q7 TF+ gestisce anche la pulizia a umido grazie al sistema di lavaggio a flusso d’acqua costante, che permette di regolare il livello di intensità su tre impostazioni. In questo modo il robot si adatta facilmente ai diversi tipi di pavimento, assicurando una detersione più profonda e uniforme. Il panno lavabile e rimovibile, inoltre, semplifica la manutenzione, mantenendo il dispositivo sempre pronto all’uso.

Il robot si affida al sistema di navigazione LiDAR PreciSense, in grado di mappare l’ambiente a 360 gradi e memorizzare diverse planimetrie, una funzione ideale per chi vive in case a più piani. L’intelligenza artificiale integrata suggerisce automaticamente le zone vietate, riconoscendo spazi angusti o aree critiche da evitare per ottimizzare il percorso e migliorare l’efficienza generale.

A completare la dotazione c’è la stazione di svuotamento automatico RockDock Plus, che consente di raccogliere fino a 2,5 litri di polvere e riduce la necessità di svuotamenti fino a sette settimane. Il prezzo di listino di Roborock Q7 TF+ è di 239€: i prodotti per la pulizia Roborock si acquistano anche su Amazon a partire da questo indirizzo.

Per le notizie su domotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile rimandiamo alla sezione CasaVerdeSmart di macitynet.