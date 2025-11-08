Digitale Terrestre, rivoluzione in arrivo: questo canale farà impazzire il pubblico

Importante novità per la televisione e i telespettatori, la sorpresa che è piaciuta a tutti, senza differenza d’età

Grazie allo switch off del digitale terrestre che è passato in modo definitivo allo standard DVB-T2, l’offerta televisiva gratuita si è ampliata ulteriormente grazie all’arrivo di nuovi canali. Uno di questi è una vera sorpresa per tutti gli amanti del genere di ogni età.

L’arrivo di un canale così speciale in forma gratuita è un regalo per i telespettatori, che potranno finalmente guardarlo senza dover sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Per poter usufruire di tutte le novità che quest’ultimo switch off ha introdotto, bisognerà avere un televisore o un decoder aggiornato, ovvero di ultima generazione.

Quale canale arriva sul digitale terrestre e dove vederlo

Qualora si possegga già una smart tv o un decoder di ultima generazione, per avere accesso a tutti i nuovi canali introdotti con il sopracitato switch off, basterà fare una ricerca automatica dei vari canali, così da aggiornare la lista. Ci sono tantissime novità, ma nello specifico una ha reso felici tutti gli appassionati dei cartoni giapponesi.

Sul digitale terrestre, infatti, è arrivato il canale Man-Ga, che si trova nel MUX Persidera 3, nella posizione LCN 236. E’ un canale tematico e interamente gratuito, dove si potranno vedere tutti gli anime più belli a ogni ora del giorno e della notte. Al momento la programmazione vera e propria non è ancora partita, ma se ci si collega al canale, si leggerà il messaggio: “Solo anime, un solo canale! Prossimamente…”. Un annuncio che ha chiaramente fatto impazzire tutti gli appassionati di anime, che non vedevano l’ora di poter avere un canale gratuito dedicato a questo famoso genere giapponese.

Per poter ampliare i canali del proprio digitale terrestre e, dunque, avere nella lista anche Man-Ga, si potrà procedere in due modi: con la ricerca automatica o manuale, dove la prima opzione è senza ombra di dubbio la più semplice e veloce. E’ importante sapere che questo canale sarà in HbbTv, dunque per poterlo visionare la televisione che si possiede deve essere collegata a internet, per cui deve essere necessariamente una Smart TV. Questo non dovrebbe essere un limite, considerato che ormai tutti ne possiedono perlomeno una in casa. Con l’arrivo di Man-Ga sul digitale terrestre si amplia ulteriormente la lunga lista di canali tematici gratuiti che sono disponibili sul digitale terrestre, senza dover fare alcun abbonamento.