Kit è la nuova mascotte di Firefox

Firefox ha una nuova mascotte. Si chiama Kit ed è ovviamente un panda rosso stilizzato, parte della revisione dell’identità visiva del brand.

Probabilmente Mozilla mira a rinfrescare l’immagine del browser, con l’obiettivo di rendere Firefox più personale. Kit è una piccola creatura rappresentata in arancio brillante, personaggio che si adatta bene con il logo del panda rosso.

Mozilla ha da tempo iniziato un percorso di rinnovamento dell’identità visiva, e nel 2024 ha adottato un nuovo logo (una bandiera stilizzata a forma di M). Kit dovrebbe rappresentare l’aspetto più giocoso e accessibile, del brand, pensato per essere più flessibile e coerente con le linee grafiche odierne.

Visitando questo indirizzo da Firefox, è possibile fare click in basso a destra per scegliere “Personalizza” (l’icona della matita) e selezionare il nuovo sfondo dedicato.

Il restyling è opera del team creativo interno di Mozilla e l’obiettivo è semplificare le forme, rendendo la mascotte adatta a contesti diversi, dai materiali promozionali alle interfacce utente.

Mozilla mette anche a disposizione un vero e proprio negozio online dove è possibile acquistare felpe, magliette, adesivi e borracce termiche con il nuovo logo.

Secondo Mozilla, la mascotte dovrebbe incarnare i valori di apertura, curiosità e accessibilità di Firefox.

Parola chiave: differenziazione

Mozilla sta da qualche tempo adottando una strategia di differenziazione; sta cercando di rendere più netta la distinzione tra browser e altre iniziative, come ad esempio Mozilla VPN, Pocket e progetti legati all’AI etica.

A settembre di quest’anno, Mozilla ha annunciato l’arrivo di Raffi Krikorian: tecnologo, innovatore e community builder, nominato Chief Technology Officer. “Con l’AI e lo sviluppi tecnologici che diventano sempre più concentrati nelle mani di pochi”, ha spiegato Mozilla, “Krikorian arriva in un momento di urgenza e opportunità. È un momento cruciale per dare forma a un futuro diverso, per costruire AI delle quali è possibile fidarsi, con liberto arbitrio e che comprendono, piuttosto che accettare un futuro definito da opacità e controllo”.