Disponibili aggiornamenti a iOS 18.3.1, PadOS 18.3.1, macOS Sequoia 15.3.1 e watchOS 11.3.1

Pubblicità

Apple ha rilasciato gli aggiornamenti a iOS 18.3.1 e iPadOS 18.3.1, update minori che arrivano a due settimane distanza dal rilascio della versione definitiva di iOS 18.3.

Nelle note di rilascio Apple riferisce genericamente che “questo aggiornamento include miglioramenti, risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza per iPhone” ed è pertanto altamente consigliato.

In un documento di supporto Apple spiega che iOS 18.3.1 e iPadOS 18.3.1 risolvono una vulnerabilità che poteva permettere di disattivare la “Modalità con restrizioni” via USB (una particolare modalitàò progettata per proteggere gli utenti da attacchi con accesso ravvicinato agli accessori cablati).

Per risolvere questa vulnerabilità Apple ha anche rilasciato l’aggiornamento a iPadOS 17.7.5 (per gli utenti che non possono o non vogliono passare a iPadOS 18.x.).

Come si scarica l’aggiornamento di iOS e iPadOS?

Come sempre è possibile scaricare gli aggiornamenti di iOS e iPadOS aprendo Impostazioni, da qui “Generali” e la voce “Aggiornamento software”: dopo qualche secondo è possibile visualizzare e installare gli aggiornamenti disponibili.

Apple ha anche rilasciato aggiornamenti per macOS: macOS Sequoia 15.3.1, macOS 13.7.4 e macOS 14.7.4, l’aggiornamento a visionOS 2.3.1 e l’update a watchOS 11.3.1

Come si scarica l’aggiornamento di watchOS?

Per aggiornare watchOS, aprite l’app Watch sull’iPhone, selezionate Generali e da qui “Aggiornamento software”.

Come si scarica l’aggiornamento di macOS?

Come sempre è possibile scaricare gli aggiornamenti del sistema operativo aprendo Impostazioni di Sistema, da qui la sezione “Generali” (nella colonna a sinistra) e “Aggiornamento software” (nella sezione

macOS Sequoia (qui la sezione dedicata sul nostro sito) vanta una serie di novità che consentono di migliorare la produttività e la privacy, migliorie per Safari, per le Note, per il gaming e altro ancora (qui trovate un elenco delle novità più importanti).

Per tutte le notizie che ruotano attorno a macOS Sequoia il link da seguire è direttamente questo.