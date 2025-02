AirTag, nuove compagnie aeree supportano la funzione per localizzare bagagli smarriti

Pubblicità

Da iOS 18.2 Apple permette di condividere con altre persone e con le compagnie aeree un link sicuro con la posizione di un AirTag o di un altro accessorio nella rete Dov’è, una funzione utile che aiuta l’utente a localizzare e recuperare gli oggetti smarriti condividendo in modo semplice e sicuro la posizione di un AirTag o di un altro accessorio nella rete Dov’è con terze parti, per esempio con le compagnie aeree.

Lo scorso anno Apple aveva riferito per la funzionalità in questione il supporti di più di 15 compagnie aeree con milioni di clienti in tutto il mondo, tra cui Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Delta Air Lines, Eurowings, Iberia, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic e Vueling, tutte in grado di acquisire le posizioni degli oggetti nella rete Dov’è come parte della loro procedura di customer service, in modo da individuare i bagagli smarriti o gestiti in maniera non corretta.

La funzione in questione è ora ufficialmente supportata da Virgin Atlantic, Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Eurowing. La funzione consente di condividere la posizione di un oggetto smarrito nell’app Dov’è con OS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2 (e aggiornamenti seguenti), creando una pagina web temporanea per condividere la posizione (su una mappa) di un AirTag o di un oggetto smarrito, con la pagina che si aggiorna automaticamente indicando l’ultima posizione nota.

Apple ha in precedenza riferito di avere collaborato direttamente con le compagnie aeree partner per mettere a punto sistemi che consentano di acquisire in modo privato e sicuro la posizione degli oggetti condivisa, sfruttando le centinaia di migliaia di dispositivi Apple che molte compagnie aeree già utilizzano. L’accesso a ciascun link + limitato a un numero ristretto di persone, e a chi riceve il link verrà richiesto di autenticarsi per visualizzarlo attraverso il proprio account Apple o l’indirizzo email del partner.

La funzione che permette di condividere la posizione di un oggetto smarrito è basata sulla rete di Dov’è, rete in crowdsourcing che comprende miliardi di dispositivi Apple e usa la tecnologia wireless Bluetooth per rilevare dispositivi e oggetti smarriti nelle vicinanze e segnalarne la posizione approssimativa.

A questo indirizzo trovate una nostra guida su come non perdere bagaglo e valigia sfruttando AirTag