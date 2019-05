Diventa videomaker professionista con Adobe Premiere Pro CC

Andiamo alla scoperta delle caratteristiche più interessanti di questo software con la guida di Davide Moca, post production video editor e Trainer Espero. Dopo questa panoramica, potrai vedere Premiere Pro all’opera in Espero, durante uno dei corsi certificati Adobe.

Film come “Un sogno chiamato Florida”, “The Square”, “Only The Brave” e “L’Ultima Discesa”, serie come “MindHunter” e “Atlanta”, produzioni indipendenti come “RBG”, “Clara’s Ghost” e “Search” hanno ‘sfruttato’ le grandi potenzialità di Adobe Premiere Pro CC: il suo uso crescente negli Studios di Hollywood (e non solo), nei lungometraggi, nei canali premium lo fa entrare a pieno titolo nella filiera della produzione filmica professionale.

Le funzionalità dell’ultima versione (ottobre 2018) sono davvero innovative. Premiere sa fare moltissime cose:

Gestisce qualsiasi tipo di file o telecamera

Premiere gestisce tutte le camere in commercio oggi, integrando con semplicità qualsiasi tipo di formato e dimensione del file. Il file è subito disponibile al montaggio, non appena copiato sull’hard disk, senza passare da più caricamenti e ricompressioni: si accorciano così i tempi di montaggio e migliora la qualità delle riprese, che vengono gestite nei formati nativi e non ricompresse.

Non più Offline e Online

Una volta importato il file nel progetto, Premiere può iniziare in background la creazione di file proxy, cioè ‘alias’ a bassa qualità che con un clic vengono richiamati a sostituire i file in alta qualità. Il video editor può montare i file in bassa qualità su hardware anche poco potenti, lasciandosi la possibilità di richiamare in qualsiasi momento i file hi-res. Questo è particolarmente utile nel montaggio dei grossi flussi multicam delle registrazione in studio. In ogni caso al momento dell’export Premiere usa i file in alta qualità, non richiedendo il passaggio dall’online come accade in Avid.

Sincronizza automaticamente le clip

Premiere Pro, nell’ultima versione CC, sincronizza automaticamente e con grande precisione tutte le clip del girato, rendendo di fatto superfluo battere il ciak prima delle riprese.

Mixa l’audio in maniera automatizzata

Grazie all’uso di semplici tag, Premiere permette di effettuare il mix audio in maniera automatizzata, migliorando molto la gestione: l’interfaccia intuitiva permette anche a montatori non esperti di audio di realizzare equalizzazioni e mix professionali con pochi semplici passaggi.

L’unione perfetta con Photoshop, After Effects, Audition, Lightroom permette di ottimizzare il flusso del lavoro. L’integrazione di grafica, montaggio e color correction, aiuta a gestire con più semplicità la fase di finalizzazione, soprattutto nel caso frequente di richieste di modifiche in tempi brevissimi da parte dei committenti.

L’uso potente dei Metadati

La funzione dei metadati aggiunge un potente strumento di catalogazione del girato, semplificando e velocizzando la ricerca delle clip per il montaggio. L’uso dei metadati garantisce un’ottima catalogazione e archiviazione del materiale girato, permettendo di esportare e scrivere direttamente sulle clip girate qualsiasi tipo di informazione (ad esempio: inquadratura, descrizione, luogo, persone, scene, copyright) rendendo molto semplice il riutilizzo del materiale d’archivio e la gestione dei diritti.

Adobe investe continuamente nella ricerca ed innovazione dei suoi software risorse che non hanno pari nel settore dei software per i media. Premiere Pro CC è oggi una soluzione duttile e potente in grado di soddisfare le esigenze sia del videomaker dilettante sia della produzione filmica professionale.

Puoi imparare a utilizzare Premiere, a diversi livelli, iscrivendoti a uno dei corsi Espero a catalogo:

Montaggio video professionale con Premiere Pro CC

Premiere Pro CC Intermedio

Premiere Pro CC Avanzato

Premiere Pro CC flussi di lavoro e ottimizzazione

e completare la tua preparazione con gli altri corsi dell’area Video Editing.

Contatta la segreteria corsi per un colloquio gratuito di orientamento!