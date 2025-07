Prime Day, DJI Mini 4 Pro Fly More Combo a solo 859 €

Il DJI Mini 4 Pro Fly More Combo, il migliore dei droni compatto con prestazioni professionali, scende da 1214€ a 859€. Un affare per chi cerca il meglio al giusto prezzo ne campo dei droni

Riprese 4K HDR e sensori omnidirezionali

Il DJI Mini 4 Pro offre riprese in 4K HDR a 60fps con un sensore CMOS da 1/1.3″ e apertura f/1.7, ideali per catturare dettagli in ambienti sia ben illuminati che con poca luce. Include sensori omnidirezionali per il rilevamento ostacoli a 360°, migliorando sicurezza e stabilità in volo. Il profilo colore D-Log M a 10 bit consente una post-produzione più flessibile e professionale.

Leggero e conforme alla normativa europea

Con un peso inferiore a 249 grammi, il drone è esente da registrazione per uso ricreativo secondo le normative UE. Questa versione Fly More Combo include 3 batterie, stazione di ricarica, borsa da trasporto e altri accessori utili per sessioni più lunghe. L’autonomia di volo arriva a circa 34 minuti per batteria, ideale per riprese prolungate e scenari outdoor.

Trasmissione video avanzata e funzioni intelligenti

Grazie al sistema DJI O4, la trasmissione video raggiunge i 20 km con segnale stabile e latenza minima. Funzioni come ActiveTrack 360°, Waypoints e MasterShots ampliano le opzioni creative, permettendo al drone di seguire soggetti in movimento o pianificare traiettorie complesse. Il controller RC 2 incluso integra lo schermo, eliminando la necessità di usare uno smartphone.

Contenuto del pacchetto Fly More Combo

Il Fly More Combo include tutto l’essenziale per un utilizzo esteso e comodo del DJI Mini 4 Pro. Nella confezione trovate:

Drone DJI Mini 4 Pro

Radiocomando DJI RC 2 con schermo integrato

con schermo integrato 3 batterie di volo intelligenti

di volo intelligenti Stazione di ricarica multipla

6 eliche di ricambio (3 coppie)

di ricambio (3 coppie) Cavo USB-C, viti e cacciavite

Tracolla da trasporto

Protezione per gimbal

Con questo set è possibile affrontare sessioni di volo più lunghe, senza dipendere da ricariche frequenti, e con accessori utili per il trasporto e la manutenzione.

Il DJI Mini 4 Pro Fly More Combo negli ultimi trenta giorni è statto scontato a 1214 ma oggi scende ancora a 859€, è un affare molto interessante per il mondo di chi ama i droni e vuole qualche cosa di avanzato e di qualità anche nel campo fotografico.