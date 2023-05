Doppio sconto su Artillery Sidewinder X2, la stampante 3D per tutti

Se da tempo avevate messo gli occhi sulla stampa 3D, allora è arrivato il momento per comprare l’attrezzo giusto che fa per voi: grazie ad una doppia promozione potete comprare la stampante Artillery Sidewinder X2 risparmiando ben 170 $.

Questa stampante 3D è ottima perché innanzitutto mette a disposizione un’ampia area di stampa: parliamo di 30 x 30 centimetri di larghezza e lunghezza, e un’altezza di 40 centimetri, potendo così stampare anche oggetti di generose dimensioni.

C’è il livellamento automatico e la stampa è anche piuttosto veloce perché si va dai 60 ai 150 millimetri al secondo, con un rumore generato che non supera mai i 55 dB, quindi è anche particolarmente silenziosa.

Usa un piatto in vetro ceramica che mantiene incollata la stampa finché è calda, in modo da poterla lavorare riducendo al minimo il margine di errore, ma è anche fatto apposta per far sì che poi si stacchi facilmente da sola quando si è completamente raffreddata.

Questo modello usa filamenti da 1,75 millimetri in PLA, ABS, PVA e HIPS e quando si accende è pronto alla stampa in meno di tre minuti. Pesa all’incirca 13 chili quindi si può spostare facilmente da una stanza all’altra e può acquisire i progetti di stampa sia collegandola direttamente a un computer tramite USB, sia caricando i disegni su una microSD o su una chiavetta USB.

La stampante arriva a casa già montata al 95%, quindi in pochi minuti è subito pronta all’uso. Chi la acquista può anche godere di un supporto tecnico che risponderà entro 48 ore per risolvere qualsiasi problema.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 469 $ potete risparmiare il 26% spendendo 349 $. Tuttavia grazie al codice 50X2ZB potete togliere altri 50 $ al prezzo di acquisto, perciò alla fine spenderete soltanto 299 $, ricevendo in omaggio anche una bobina da 1 Kg di filamento in PLA.

Questo prezzo è comprensivo di spedizione: la stampante si trova nei magazzini europei e l’azienda promette una consegna in 5-7 giorni lavorativi dal completamento dell’ordine.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.