Ugreen GaN Nexode da 100 W, super carica e Magsafe compattissimi

La stazione di ricarica GaN Nexode da 100 W è una centrale di ricarica che combina USB-C GaN e MagSafe e un’uscita da 100 W con dimensioni ultra compatte.

L’azienda aveva un enorme stand ad IFA 2023 con la sua ricca produzione di accessori che coinvolge anche l’universo delle tastiere.

Qui sotto trovate una piccola galleria di immagini realizzate all’evento.

Ma torniamo al prodotto top della fiera ol cui design arrotondato e le ridotte dimensioni rendono il tutto comodo da utilizzare sia in casa che in viaggio: nella parte superiore troviamo il pad MagSafe pieghevole da 15 W con ricarica wireless Qi dotata di una bobina di grandi dimensioni per massimizzare la potenza e l’efficienza.

La piastra magnetica può essere inclinata liberamente fino a 65° per impostare l’angolazione ottimale per il telefono dell’utente e, grazie alla forte attrazione magnetica, l’iPhone può ruotare di 360° per accedere comodamente a video e conferenze durante la ricarica, senza che scivoli via.

A bordo troviamo due porte USB-C e una porta USB-A per la massima flessibilità di ricarica anche per più dispositivi, fino a 4, contemporaneamente, queste condividono la notevole potenza di uscita di 100 W e ciò significa che gli utenti possono caricare un’ampia gamma di dispositivi, da un MacBook Pro M2 a un Apple Watch, un iPad e praticamente qualsiasi dispositivo portatile recente.

Il nexode da 100 Watt può caricare un MacBook Pro M2 dallo 0% al 51% in soli 30 minuti.

Il caricabatterie è dotato della più recente tecnologia GaN II integrata, completa di rilevamento intelligente della temperatura per monitorare il consumo energetico, garantendo che i dispositivi vengano caricati in modo sicuro ed efficiente.

Un’ulteriore funzionalità di sicurezza, il sistema Thermal Guard, misura la temperatura 800 volte al secondo in tempo reale e protegge il dispositivo dell’utente da cortocircuiti poiché il suo sistema di distribuzione dell’alimentazione regola in modo intelligente la potenza in uscita per proteggere la batteria dei dispositivi.

GaN Nexode da 100 W misura solo 92 x 60 x 60 mm e questo ne permette anche un comodo trasporto nell’attrezzatura da viaggio.

Il normale prezzo al pubblico è di 179 € circa ma in questo momento su Amazon è offerto con un coupon sconto del 40% che porta il prezzo a meno di 108 € rendendolo particolarmente conveniente.