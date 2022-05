Dove si trova il microfono sul mio iPhone?

Gli iPhone integrano uno o più microfoni che il sistema operativo (e le varie app) possono sfruttare durante le chiamate telefoniche, le chiamate FaceTime, nelle registrazioni video, nelle conversazioni con Siri, ecc. Ma dove sono localizzati i vari microfoni? Questa informazione è utile se – ad esempio – i microfoni di iPhone non funzionano e dobbiamo localizzarli per tentare di pulirli (rimuovere eventuali protezioni dello schermo, pellicole o custodie che impediscono il passaggio dell’audio o rimuovere la sporcizia presenti nelle aperture corrispondenti).

I microfoni di iPhone consistono tipicamente in nient’altro che un minuscolo foro, motivo per il quale non sono sempre facili da localizzare, tipicamente collocati o nel bordo superiore del display o sul bordo inferiore. Con gli iPhone è anche possibile usare microfoni esterni (ne abbiamo parlato qui), opzione utile per registrare contenuti con qualità superiore a quella offerta dal minuscolo microfono di serie.

I microfoni di iPhone 6s, 6s+, 7, 7+, 8, 8 Plus, X, XS, XR, 11, 11 Pro, 12, 12 Pro, 12 Mini, iPhone 13, 13 Pro, 13 mini

Due set di microfoni sono integrati nel bordo inferiore dello schermo (microfono inferiore) e un terzo si trova invece sul retro del dispositivo, tra il flash True Tone e la fotocamera iSight (microfono posteriore). Un ulteriore microfono è integrato sulla parte frontale del bordo superiore. Apple spiega che sfruttando i quattro microfoni integrati, gli utenti possono registrare suoni stereo e creare video di alta qualità.

Microfoni iPhone 5, 5c, 5s, SE, 6 e 6+

Questi modelli integrano tre microfoni; il primo si trova nella parte inferiore del bordo di iPhone, un secondo sul retro, e il terzo nella parte frontale del bordo.

Microfoni di iPhone 4 e 4s

Questi modelli integrano due microfoni; quello superiore è sfruttato per la cancellazione del rumore, quello inferiore per la registrazione di memo vocali, le conversazioni con Siri, ecc.

Modelli più vecchi

I modelli più vecchi (la prima generazione di iPhone, 3G e 3GS) integrano un solo microfono collocato nella parte inferiore dello schermo.

